Partidos del fútbol argentino este fin de semana: horarios y TV

Agenda del Torneo Clausura 2026: partidos del fin de semana, horarios de Argentina, canales de TV y encuentros reprogramados.

El Torneo Clausura 2026 completa esta semana tres partidos postergados y prepara la cuarta fecha para el fin de semana. La programación definitiva de horarios y señales puede modificarse; esta guía separa los encuentros confirmados de la agenda provisoria.

Partidos pendientes de la fecha 2

Miércoles 5 de agosto

19:00 — Boca vs. Estudiantes de La Plata — TNT Sports.

21:15 — Tigre vs. Belgrano — ESPN Premium.

Jueves 6 de agosto

19:00 — Unión vs. Lanús — TNT Sports.

Los partidos fueron reprogramados por la participación de Boca, Tigre y Lanús en la Copa Sudamericana. El detalle fue publicado en la agenda de la fecha 2 del Clausura.

Partidos del fin de semana: fecha 4

Los cruces previstos son:

San Lorenzo vs. Huracán.

Unión vs. Central Córdoba.

Instituto vs. Gimnasia de Mendoza.

Talleres vs. Lanús.

Independiente vs. Platense.

Boca vs. Vélez.

Defensa y Justicia vs. Newell’s.

Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata.

Argentinos Juniors vs. Racing.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central.

Banfield vs. Aldosivi.

Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central.

Independiente Rivadavia vs. Sarmiento.

Atlético Tucumán vs. Belgrano.

Tigre vs. River.

Al cierre de esta actualización, las guías de TV ubicaban los encuentros el domingo 9 de agosto desde las 17:00, con canales todavía por confirmar. Antes de organizar el día, verificá el cronograma oficial porque la Liga puede repartir la fecha entre sábado, domingo y lunes.

Dónde ver el fútbol argentino

Los partidos del Clausura se distribuyen entre ESPN Premium y TNT Sports Premium. Algunos encuentros de TNT Sports también aparecen en HBO Max con el paquete de fútbol correspondiente. La señal de cada partido debe confirmarse cuando se publica la programación final.

Cómo usar esta agenda

La hora indicada es de Argentina.

“Canal por confirmar” significa que el partido existe en el fixture, pero todavía no tiene señal definitiva en la fuente consultada.

Una reprogramación prevalece sobre la fecha original.

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Para conocer cómo se reforzó cada plantel, consultá el mercado de pases 2026 de los 30 equipos.

Última actualización editorial: 3 de agosto de 2026.