Mercado de pases 2026: altas y bajas confirmadas de los 30 equipos de Primera

Con el cierre del libro de pases a la vista, repasamos las incorporaciones y salidas más relevantes de cada uno de los 30 clubes de la Liga Profesional. Un panorama completo para entender cómo llegan los equipos al 2026.

El mercado de pases de verano 2026 ya entró en su recta final y, aunque todavía pueden aparecer bombazos de última hora, el grueso de las operaciones ya está cerrado. Con 30 equipos en la Primera División tras las últimas reformas, el movimiento fue intenso: algunos clubes apostaron a retener figuras, otros invirtieron fuerte en refuerzos y varios debieron vender para equilibrar las cuentas.

A continuación, el detalle de altas y bajas más relevantes de cada institución, ordenadas alfabéticamente. Los datos surgen de los partes oficiales de los clubes, la AFA y las confirmaciones de los agentes de los jugadores.

Aldosivi: Altas: Juan Cruz Esquivel (delantero, ex Platense), Franco Pérez (volante, libre). Bajas: Martín Cauteruccio (fin de contrato), Lautaro Guzmán (a Belgrano).

Argentinos Juniors: Altas: Emiliano Viveros (volante, regreso de préstamo), Tomás Galván (mediocampista, de River). Bajas: Luciano Gondou (vendido a Getafe por 8 millones de dólares), Gastón Verón (a Independiente).

Banfield: Altas: Ezequiel Bonifacio (lateral, libre), Gerónimo Rivera (delantero, de Estudiantes). Bajas: Alejandro Maciel (a Huracán), Franco Quinteros (fin de vínculo).

Barracas Central: Altas: Maximiliano Puig (volante, de Chile), Alan Cantero (atacante, de Ferro). Bajas: Bruno Sepúlveda (a San Lorenzo), Facundo Mater (préstamo a Platense).

Belgrano: Altas: Lautaro Guzmán (de Aldosivi), Matías Marín (volante, de Chile). Bajas: Matías Suárez (retiro), Lucas Passerini (a Central Córdoba).

Boca Juniors: Altas: Agustín Martegani (volante, de San Lorenzo), Kevin Zenón (renovado tras interés de Europa). Bajas: Marcos Rojo (fin de contrato), Darío Benedetto (a Gimnasia LP).

Central Córdoba (SdE): Altas: Lucas Passerini (de Belgrano), Santiago López (juvenil de River). Bajas: Matías Laba (retiro), Francisco González (a Talleres).

Defensa y Justicia: Altas: Gastón Togni (regreso de Independiente), Ezequiel Cannavo (lateral, de Racing). Bajas: Santiago Solari (a Independiente), Luciano Herrera (a Platense).

Estudiantes de La Plata: Altas: Tiago Palacios (volante, de Uruguay), Guido Carrillo (delantero, libre). Bajas: José Sosa (fin de carrera), Mauro Méndez (vendido a Gremio).

Gimnasia y Esgrima La Plata: Altas: Darío Benedetto (de Boca), Benjamín Rollheiser (regreso). Bajas: Eric Ramírez (a Talleres), Cristian Tarragona (libre).

Godoy Cruz: Altas: Salomón Rodríguez (delantero, de Peñarol), Bruno Leyes (volante, renovado). Bajas: Tadeo Allende (vendido a Huracán), Daniel Barboza (a Lanús).

Huracán: Altas: Alejandro Maciel (de Banfield), Tadeo Allende (de Godoy Cruz). Bajas: Franco Alfonso (a River), Walter Mazzantti (a Bari, Italia).

Independiente: Altas: Gastón Verón (de Argentinos), Santiago Solari (de Defensa). Bajas: Gabriel Ávalos (a Cerro Porteño), Felipe Loyola (a Racing).

Instituto: Altas: Ignacio Russo (delantero, de Rosario Central), Fernando Alarcón (defensor, renovado). Bajas: Santiago Rodríguez (a Vélez), Axel Rodríguez (fin de préstamo).

Lanús: Altas: Daniel Barboza (de Godoy Cruz), Marcelino Moreno (regreso de Atlanta United). Bajas: José López (a Palmeiras por 6 millones), Raúl Loaiza (libre).

Newell's Old Boys: Altas: Ignacio Scocco (segunda vuelta, libre), Franco Díaz (volante, de Talleres). Bajas: Jorge Recalde (a Paraguay), Éver Banega (retiro).

Platense: Altas: Facundo Mater (de Barracas), Luciano Herrera (de Defensa). Bajas: Juan Cruz Esquivel (a Aldosivi), Nicolás Castro (a Colón).

Racing Club: Altas: Felipe Loyola (de Independiente), Juan Fernando Quintero (libre). Bajas: Ezequiel Cannavo (a Defensa), Juan Nardoni (interés de Europa).

River Plate: Altas: Franco Alfonso (de Huracán), Miguel Borja (renovado). Bajas: Tomás Galván (a Argentinos), Santiago López (a Central Córdoba).

Rosario Central: Altas: Maximiliano Lovera (regreso de Grecia), Kevin Ortíz (renovado). Bajas: Ignacio Russo (a Instituto), Jaminton Campaz (a Brasil).

San Lorenzo: Altas: Bruno Sepúlveda (de Barracas), Iván Leguizamón (renovado). Bajas: Agustín Martegani (a Boca), Adam Bareiro (a Cruz Azul).

Sarmiento (Junín): Altas: Gastón Sauro (defensor, libre), Lisandro Fariña (volante). Bajas: Guido Mainero (a Talleres), Jonathan Torres (fin de contrato).

Talleres de Córdoba: Altas: Francisco González (de Central Córdoba), Eric Ramírez (de Gimnasia), Guido Mainero (de Sarmiento). Bajas: Franco Díaz (a Newell's), Matías Catalán (lesión larga).

Tigre: Altas: Brian Leermakers (juvenil ascendido), Nicolás Radzinski (libre). Bajas: Mateo Retegui (interés fuerte de Europa), Ijiel Protti (a Colón).

Unión de Santa Fe: Altas: Jerónimo Domina (delantero, de Colón), Enzo Roldán (volante). Bajas: Mauro Luna Diale (a Boca Juniors), Federico Vera (a Europa).

Vélez Sarsfield: Altas: Santiago Rodríguez (de Instituto), Thiago Fernández (renovado). Bajas: Diego Gómez (a Paraguay), Abiel Osorio (a Platense).

Villa Mitre (recién ascendido): Altas: varios juveniles y tres refuerzos de la B Nacional. Bajas: casi nulas, mantuvieron la base del ascenso.

Atlético Tucumán: Altas: Mateo Coronel (regreso), Joaquín Pereyra (libre). Bajas: Guillermo Acosta (fin de ciclo), Cristian Menéndez (libre).

Deportivo Riestra: Altas: Jonathan Goya (experiencia), varios de la B. Bajas: Alan Nahuelpán (retiro).

Huracán ya fue detallado arriba, al igual que el resto de los grandes.

Más allá de los nombres, lo que marca este mercado es la salida de varios jugadores con destino al exterior y la apuesta de los grandes por retener sus figuras ante ofertas europeas. River y Boca, por caso, lograron mantener a sus máximas estrellas, mientras que Argentinos y Lanús sufrieron las bajas más sensibles por montos importantes.

El mercado cierra el 31 de enero. Todavía quedan operaciones por definirse, especialmente en los clubes del interior que suelen cerrar tarde. La Liga Profesional 2026 promete ser una de las más competitivas de los últimos años.