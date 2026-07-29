AFA suspendió el fútbol argentino por la vuelta de la Selección: qué días y por qué

La Asociación del Fútbol Argentino decidió parar todas las competencias locales el lunes 27 y martes 28 de julio para que los clubes cedan jugadores a Scaloni de cara a los amistosos de la Selección.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender todas las actividades del fútbol argentino para el lunes 27 y el martes 28 de julio, días en que se llevará a cabo la primera doble fecha FIFA de la segunda mitad del año.

La medida alcanza a Primera, Primera Nacional, Primera B, Federal A, Primera C, Primera D y el fútbol femenino. El objetivo es que los clubes liberen a sus futbolistas sin conflicto de calendario para la concentración de la Selección Nacional, que enfrentará a dos rivales de Concacaf en amistosos preparatorios.

Según confirmaron fuentes de la casa madre del fútbol argentino, la suspensión se aplica de manera total: no habrá entrenamientos, ni partidos de reserva, ni siquiera actividades recreativas organizadas por los clubes. La decisión se tomó en acuerdo con los presidentes de las distintas ligas para evitar cualquier tipo de reclamo posterior.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya había avisado que necesitaba un mínimo de cuatro días de trabajo con el plantel completo. Con la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas a la vuelta de la esquina en septiembre, estos dos amistosos sirven como banco de pruebas para probar variantes y darle minutos a los que vienen con menos rodaje.

Desde el lado de los clubes, la medida genera alivio en algunos casos y malestar en otros. Los equipos que tienen mayor cantidad de convocados (Boca, River, Racing, Independiente) pierden dos días clave de preparación para la fecha del fin de semana siguiente, mientras que los de divisiones inferiores ven interrumpida su rutina sin poder siquiera pisar el césped.

Varios técnicos ya manifestaron en off the record su disconformidad con el calendario: la AFA prioriza la Selección Mayor, pero los clubes siguen pagando los sueldos y afrontando un fixture saturado. “Es un parate que se siente más en el ascenso que en Primera”, resumió un DT de la B Nacional.

La Selección se concentrará el domingo por la noche en Ezeiza. Los amistosos se jugarán el miércoles 29 y el sábado 1 de agosto. Una vez terminada la doble fecha, los jugadores regresarán a sus clubes para retomar la actividad local el fin de semana del 8 y 9 de agosto.

Este tipo de suspensiones no es nuevo: ya se aplicaron en otras ventanas FIFA, aunque nunca con tanta amplitud. La AFA argumenta que es la única forma de garantizar que la Selección pueda trabajar con normalidad en un calendario que cada vez deja menos margen.

Desde el punto de vista del hincha, significa dos días sin fútbol local ni televisado, algo que en pleno invierno se siente. Pero también es una forma de poner la casa en orden antes de que vuelva el equipo que más convoca en el país.