Conmebol aprobó el homenaje a la Selección argentina en la Copa Sudamericana y en el fútbol local

La entidad sudamericana dio luz verde al pedido de la AFA para rendir tributo a la campeona del mundo. Se trata de un minuto de aplausos y un video en todos los partidos de la Sudamericana y del torneo local.

La Conmebol autorizó el pedido que había realizado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para homenajear a la Selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022. El tributo se realizará en todos los partidos de la Copa Sudamericana y también en el fútbol local argentino.

Según confirmó la propia Conmebol a través de un comunicado oficial, el homenaje consistirá en un minuto de aplausos previo al inicio de cada encuentro, acompañado por la proyección de un video institucional que resaltará los logros de la Selección. La medida comenzará a aplicarse de inmediato en las fases restantes de la Copa Sudamericana 2026.

En el ámbito local, la AFA ya comunicó a los clubes de la Liga Profesional que el mismo protocolo se seguirá en todos los partidos de Primera División, Nacional B y torneos de ascenso. El objetivo es que el reconocimiento llegue a cada rincón del país y también a los escenarios internacionales donde compiten equipos argentinos.

El pedido de la AFA surgió en el marco de los homenajes pendientes tras el título mundial. Aunque ya hubo celebraciones en el país y en distintas competencias, la entidad buscaba una acción coordinada y unificada que abarque tanto el fútbol sudamericano como el doméstico. Conmebol respondió favorablemente y el tributo se extenderá durante las próximas semanas.

Desde el punto de vista organizativo, los árbitros serán los encargados de detener el reloj al inicio del partido para permitir el minuto de aplausos. En las tribunas, se espera que los hinchas acompañen la iniciativa, tal como ocurrió en otros homenajes similares en el pasado. El video que se proyectará incluirá imágenes de la final de Qatar, la Copa América 2021 y los principales hitos de la era Scaloni.

Este tipo de gestos no son nuevos en el fútbol sudamericano. Conmebol ya había implementado minutos de silencio o aplausos por fallecimientos o aniversarios importantes. En este caso, se trata de una celebración positiva que busca reforzar el orgullo continental por el éxito argentino de 2022.

Para los clubes argentinos que participan en la Sudamericana, como Racing, Lanús o Huracán, el homenaje se repetirá en cada uno de sus partidos de local y visitante. Lo mismo ocurrirá en la Liga Profesional, donde el calendario de julio y agosto de 2026 incluirá esta pausa protocolar antes del pitazo inicial.

La iniciativa cierra un ciclo de reconocimientos que la AFA venía gestionando desde hace meses. Lautaro Fenoglio, cronista de Última Hora Diario, sostiene que estos gestos sirven para recordar que el título mundial no fue solo un momento de euforia, sino el resultado de un proceso colectivo que todavía genera emoción en las tribunas.

Con este aval de Conmebol, el fútbol argentino y sudamericano tendrá una nueva forma de rendir tributo a la Selección cada vez que ruede la pelota. Un minuto para aplaudir, un video para recordar y la certeza de que el logro de Qatar sigue vivo en la memoria colectiva.