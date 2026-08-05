Fórmula 1 2026: horarios de Argentina, calendario y dónde ver por TV
Calendario restante de la Fórmula 1 2026 con horarios convertidos a Argentina, próxima carrera y opciones oficiales para verla por TV y streaming.
La Fórmula 1 2026 entra en su tramo final después del receso de agosto. Para Argentina, la próxima carrera es el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el domingo 23 de agosto. A continuación, el calendario restante con los horarios de largada convertidos a la hora argentina.
Próxima carrera de Fórmula 1
Gran Premio de Países Bajos
- Fin de semana: 21 al 23 de agosto.
- Carrera: domingo 23 de agosto.
- Largada: 10:00 de Argentina.
- El fin de semana incluye formato Sprint.
La hora surge del cronograma oficial de Fórmula 1 y de los horarios de largada publicados para 2026.
Calendario F1 2026: carreras que faltan
|Fecha
|Gran Premio
|Hora de carrera en Argentina
|23 de agosto
|Países Bajos, Zandvoort
|10:00
|6 de septiembre
|Italia, Monza
|10:00
|13 de septiembre
|España, Madrid
|10:00
|26 de septiembre
|Azerbaiyán, Bakú
|08:00
|11 de octubre
|Singapur
|09:00
|25 de octubre
|Estados Unidos, Austin
|17:00
|1 de noviembre
|México
|17:00
|8 de noviembre
|São Paulo, Brasil
|14:00
|21 de noviembre
|Las Vegas
|01:00 del domingo 22
|29 de noviembre
|Qatar
|13:00
|6 de diciembre
|Abu Dhabi
|10:00
Los horarios pueden modificarse por decisión de la organización o por condiciones de carrera. Esta tabla usa hora argentina (UTC-3) y se debe volver a revisar durante cada semana de Gran Premio.
Dónde ver la F1 en Argentina
La cobertura de ESPN está disponible en Disney+ con plan Premium; la propia plataforma identifica sus transmisiones de Fórmula 1 2026. La señal exacta y el inicio de cada práctica pueden variar, por lo que conviene consultar la grilla el jueves previo al evento.
Horarios de prácticas y clasificación
La Fórmula 1 publica la agenda detallada de cada fin de semana en la página individual del Gran Premio. En fechas con Sprint cambia el esquema habitual: hay menos entrenamientos libres y se agregan la clasificación Sprint y la carrera corta.
Franco Colapinto y el calendario
Para seguir las noticias del piloto argentino, la agenda concentra el dato que más cambia —hora, TV y formato— y evita depender de notas viejas de una carrera anterior. También podés leer la información sobre el vínculo de Franco Colapinto con Alpine para 2026.
Última actualización editorial: 3 de agosto de 2026.