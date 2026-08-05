Fórmula 1 2026: horarios de Argentina, calendario y dónde ver por TV

Calendario restante de la Fórmula 1 2026 con horarios convertidos a Argentina, próxima carrera y opciones oficiales para verla por TV y streaming.

La Fórmula 1 2026 entra en su tramo final después del receso de agosto. Para Argentina, la próxima carrera es el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el domingo 23 de agosto. A continuación, el calendario restante con los horarios de largada convertidos a la hora argentina.

Próxima carrera de Fórmula 1

Gran Premio de Países Bajos

Fin de semana: 21 al 23 de agosto.

Carrera: domingo 23 de agosto.

Largada: 10:00 de Argentina .

. El fin de semana incluye formato Sprint.

La hora surge del cronograma oficial de Fórmula 1 y de los horarios de largada publicados para 2026.

Calendario F1 2026: carreras que faltan

Fecha Gran Premio Hora de carrera en Argentina 23 de agosto Países Bajos, Zandvoort 10:00 6 de septiembre Italia, Monza 10:00 13 de septiembre España, Madrid 10:00 26 de septiembre Azerbaiyán, Bakú 08:00 11 de octubre Singapur 09:00 25 de octubre Estados Unidos, Austin 17:00 1 de noviembre México 17:00 8 de noviembre São Paulo, Brasil 14:00 21 de noviembre Las Vegas 01:00 del domingo 22 29 de noviembre Qatar 13:00 6 de diciembre Abu Dhabi 10:00

Los horarios pueden modificarse por decisión de la organización o por condiciones de carrera. Esta tabla usa hora argentina (UTC-3) y se debe volver a revisar durante cada semana de Gran Premio.

Dónde ver la F1 en Argentina

La cobertura de ESPN está disponible en Disney+ con plan Premium; la propia plataforma identifica sus transmisiones de Fórmula 1 2026. La señal exacta y el inicio de cada práctica pueden variar, por lo que conviene consultar la grilla el jueves previo al evento.

Horarios de prácticas y clasificación

La Fórmula 1 publica la agenda detallada de cada fin de semana en la página individual del Gran Premio. En fechas con Sprint cambia el esquema habitual: hay menos entrenamientos libres y se agregan la clasificación Sprint y la carrera corta.

Franco Colapinto y el calendario

Para seguir las noticias del piloto argentino, la agenda concentra el dato que más cambia —hora, TV y formato— y evita depender de notas viejas de una carrera anterior. También podés leer la información sobre el vínculo de Franco Colapinto con Alpine para 2026.

Última actualización editorial: 3 de agosto de 2026.