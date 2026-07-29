Los futbolistas de la Selección que no volverán a la Argentina con la delegación

Tras la Copa América 2026, varios jugadores de la Selección argentina tomaron rumbos distintos y no regresarán de inmediato al país junto al plantel principal. Detalles de cada caso.

La Selección argentina ya tiene fecha de regreso tras su participación en la Copa América 2026. Sin embargo, no todos los futbolistas que integraron el plantel volverán al país junto con la delegación oficial. Algunos tienen compromisos con sus clubes europeos, otros optaron por tomarse unas merecidas vacaciones y unos pocos cerraron directamente su etapa en la Albiceleste.

Según confirmaron fuentes cercanas a la AFA, el grueso del plantel aterrizará en Ezeiza en las próximas horas, pero al menos cinco nombres ya avisaron que no formarán parte de ese vuelo. El dato no es menor: en un plantel que mezcla experiencia y juventud, estas ausencias dejan entrever movimientos que pueden tener impacto en el futuro inmediato del equipo.

El más resonante es el caso de Lionel Messi. El capitán, que ya había anticipado su deseo de tomarse un tiempo después del torneo, no regresará con el resto. Fuentes cercanas al jugador indicaron que se quedará en Estados Unidos unos días más para resolver aspectos personales y familiares antes de reintegrarse a su rutina en el Inter Miami. No se trata de una despedida, pero sí de un cierre de ciclo post-Copa distinto al del resto del grupo.

Otro que no vuelve es Ángel Di María. El rosarino, que ya había jugado su última Copa América, confirmó su retiro de la Selección al término del torneo. Di María no subirá al avión que trae al plantel: se tomará unos días en Europa para definir su futuro como jugador y, sobre todo, para cerrar de manera privada una etapa que lo tuvo como protagonista en cuatro Mundiales y múltiples Copas América. Su adiós ya era un secreto a voces y se consumó en el campo.

Paulo Dybala también tomó la decisión de no regresar de inmediato. El cordobés arrastra una molestia muscular desde la fase de grupos y el cuerpo técnico le recomendó no forzar el regreso. Dybala se quedará en Italia para comenzar su recuperación en la Roma y evitar un viaje que podría complicar su situación física de cara a la próxima temporada de la Serie A.

En la misma línea se encuentra Leandro Paredes. El mediocampista central, uno de los que más minutos sumó en el torneo, optó por quedarse en Europa para resolver su futuro contractual. Aunque tiene contrato con la Roma, su nombre apareció en varias listas de posibles transferencias y el jugador prefiere manejar los tiempos desde allá antes de volver al país.

Por último, Emiliano Martínez tampoco integrará la delegación que regresa. El arquero titular ya había manifestado su intención de tomarse un breve descanso tras un semestre cargado. “Dibu” se quedará unos días en Inglaterra antes de reintegrarse a sus obligaciones con el Aston Villa. Su caso es el que menos ruido genera: es una decisión consensuada con Scaloni y el cuerpo técnico para preservar su estado físico de cara a las Eliminatorias.

Desde el entorno de la Selección aclararon que estas ausencias estaban previstas y no responden a ningún conflicto interno. “Son decisiones individuales que se respetan”, indicaron. El plantel que regresa a Buenos Aires estará integrado mayoritariamente por los jugadores que militan en el fútbol local y aquellos que no tienen compromisos urgentes en el viejo continente.

La ausencia de estos referentes obliga a Scaloni a repensar el armado del equipo de cara a los próximos compromisos. Aunque el técnico ya demostró que tiene recambio de sobra, perder de golpe a Messi, Di María, Dybala, Paredes y Martínez genera un vacío que deberá ser cubierto con jóvenes que vienen empujando fuerte desde abajo.

En las próximas semanas se espera que la AFA brinde más precisiones sobre el regreso de cada uno y sobre los plazos en que podrían volver a estar a disposición del técnico. Por ahora, el foco está puesto en el aterrizaje del grueso de la delegación y en el balance que dejará esta Copa América, más allá de los resultados deportivos.