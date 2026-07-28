Los mensajes de Chiqui Tapia tras la final perdida: guiños a Scaloni y apoyo a Messi

El presidente de la AFA publicó en sus redes tras la derrota de la Selección ante España en la final del Mundial 2026. Sus posteos refuerzan el respaldo al DT y al capitán.

El domingo 19 de julio, la Selección Argentina cayó 2-1 ante España en la final del Mundial 2026 disputada en Estados Unidos. La derrota puso fin a un ciclo exitoso y generó una ola de análisis y reacciones en el fútbol argentino.

En ese marco, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, eligió comunicarse a través de sus redes sociales. Lejos de cualquier declaración oficial o conferencia de prensa, publicó dos mensajes que fueron leídos como claros guiños a Lionel Scaloni y a Lionel Messi.

El primero, compartido horas después del pitazo final, llevaba una foto del entrenador abrazando a un jugador y el texto: "Gracias por todo lo que construiste, Leo. El fútbol argentino te debe más de lo que se dice". Aunque el "Leo" podía sonar ambiguo, el contexto y la imagen hicieron que la mayoría lo interpretara como dirigido a Scaloni, cuyo nombre completo es Lionel Sebastián Scaloni.

El segundo posteo fue más directo. Una imagen de Messi con la camiseta albiceleste y la frase: "El capitán que nos devolvió la alegría. Seguiremos juntos, como siempre". El mensaje fue visto como un respaldo explícito al 10, en medio de rumores sobre su posible retiro de la Selección tras el torneo.

Desde el entorno de la AFA confirmaron que Tapia mantuvo conversaciones privadas tanto con Scaloni como con Messi en las últimas 48 horas. El objetivo es garantizar la continuidad del DT al frente del equipo y definir el futuro inmediato del capitán, que a sus 39 años dejó la puerta abierta a una posible despedida.

"No fue un mensaje vacío. Chiqui quiso dejar en claro que el ciclo no se termina por una final perdida", explicó una fuente cercana a la conducción de la Selección. Scaloni, que ya había ganado la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, vio cómo el equipo llegaba a esta final tras una campaña irregular en la fase de grupos.

La derrota ante España, que se impuso con un gol en el segundo tiempo de un juvenil que capitalizó un error argentino, dejó sensaciones encontradas. Muchos coinciden en que el equipo no mostró su mejor versión, aunque llegó a la instancia decisiva por jerarquía y carácter.

Los posteos de Tapia fueron bien recibidos en el mundo del fútbol. En el vestuario se leyó como un gesto de contención en un momento de dolor. "Sabe que el grupo está golpeado y que necesita certezas", dijo un integrante del cuerpo técnico.

Ahora resta saber si estos guiños se traducen en definiciones concretas. Scaloni tiene contrato hasta 2028, pero siempre dejó en claro que su continuidad depende de su motivación y de la relación con los jugadores. Messi, por su parte, debe decidir si sigue o si este Mundial marca su adiós definitivo de la Selección.

Lo que sí quedó claro es que, más allá del resultado del domingo 19 de julio, la AFA busca preservar el bloque que devolvió a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial. En un país donde los ciclos suelen terminar a los gritos, los mensajes de Chiqui Tapia buscaron transmitir otra cosa: gratitud y continuidad.