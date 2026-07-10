Franco Colapinto confirmó su vínculo con Alpine para 2026 y habló de su futuro en la F1

El piloto argentino reveló que ya trabaja junto al equipo francés de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1. En una entrevista, Colapinto detalló sus expectativas y el rol que ocupará en el proyecto.

Franco Colapinto confirmó que ya se encuentra trabajando con el equipo Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino, que debutó este año con Williams y disputó varias carreras con el equipo británico, abrió el juego sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

En una entrevista con Bolavip, Colapinto explicó que su relación con Alpine ya es oficial y que el vínculo se extiende más allá de una simple prueba o simulador. "Estoy trabajando con ellos para 2026. Es un proyecto que me ilusiona mucho", señaló el de Pilar, quien se convirtió en el segundo argentino en sumar puntos en la F1 tras José Froilán González.

El joven de 22 años reconoció que el 2025 será un año de transición. Si bien todavía no tiene definido su rol exacto para la próxima temporada, dejó en claro que su prioridad es seguir corriendo y acumulando experiencia. "Mi objetivo es estar en la grilla en 2025 y después dar el salto con Alpine en 2026", expresó.

Colapinto también se refirió al momento actual de su carrera. Tras su paso por Williams, donde reemplazó a Logan Sargeant y mostró un rendimiento sólido en condiciones difíciles, el argentino busca estabilidad. El equipo francés, que atravesó un 2024 complicado con resultados irregulares, apuesta fuerte por la renovación y ve en Colapinto un piloto con hambre, velocidad y proyección a largo plazo.

"Alpine tiene un proyecto interesante para los próximos años. La llegada de nuevos inversores y los cambios reglamentarios de 2026 abren un panorama distinto", analizó el piloto. En la Fórmula 1 actual, donde los asientos son cada vez más escasos, confirmar un vínculo de este tipo representa un paso importante para cualquier corredor.

Desde su irrupción en la categoría, Colapinto generó expectativa en el ambiente del automovilismo argentino. Su estilo agresivo, su capacidad de adaptación y su madurez a la hora de hablar con la prensa lo posicionaron como una de las promesas más firmes del país en décadas. Ahora, con un pie en Alpine, el desafío es consolidarse y pelear por puntos de manera regular.

El equipo galo, por su parte, busca reconstruirse tras la salida de figuras clave y un rendimiento que lo dejó lejos de los primeros puestos en 2024. La llegada de Colapinto, sumada a otros movimientos en el mercado de pilotos, forma parte de esa reconfiguración.

Por ahora, Franco se mantiene enfocado en cerrar de la mejor manera su etapa con Williams y en prepararse para lo que viene. "Sé que 2025 va a ser clave. Tengo que seguir demostrando y estar listo cuando llegue el momento", cerró el argentino, que sueña con convertirse en protagonista de la Fórmula 1 en los próximos años.