Licitación con sobreprecio y entrega de insumos, los temas que el Frente Cívico no quiere tratar

Días atrás, el medio local “Visión Santiagueña” dio a conocer una licitación por parte del Ministerio de Salud para la adquisición de leche en polvo fortificada por un valor cercano a los $648 el paquete de 800 gramos, tres veces más el precio que se paga en cualquier distribuidora local.

Movilizados por la presunta licitación con sobreprecio, el bloque opositor de Juntos Por El Cambio, presentaron un proyecto de comunicación en el cual solicita a al Poder Ejecutivo un informe sobre la licitación 10/2020 la cual corresponde a la mencionada compra, dicho proyecto no tuvo el tratamiento correspondiente y fue rechazado por parte del Frente Civico.

Sin embargo no fue el único proyecto que no dieron tratamiento, desde Juntos Por El Cambio solicitaron que se comunique si se está llevando a cabo la entrega de insulina por parte de la obra social IOSEP. Está de más decir que el proyecto no tuvo el tratamiento correspondiente.

En este sentido el diputado Gerardo Floridia manifestó: » Siempre estamos con la buena disposición para facilitar estas sesiones virtuales y remotas, y justamente en ese marco es que con la mayor responsabilidad acompañamos proyectos del oficialismo , lo que no tiene reciprocidad con nuestras ideas por lo que no permiten que se traten”

Y agregó: “hacen valer el número de legisladores, temas de suma importancia Por dar un ejemplo hoy el pedido de crear filiales en el interior Pcial del Programa Federal Incluir Salud . Esto es de vital importancia ya que en nuestra Pcia cuenta con un alto número de afiliados que deben sí o si llegarse para todo tipo de servicios a la central que se encuentra en Av Belgrano casi Congreso de la ciudad capital. Es de imaginar la odisea que significa para aquellas personas con capacidades diferentes el viajar para recibir atención , insumos, prácticas profesionales y hasta pañales , y muchas veces optan por mandar a buscar por Cadeteria con los costos que eso significa».