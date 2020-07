En plena crisis, los despidieron de sus trabajos sin motivo

La familia Juárez de la ciudad de Termas de Río Hondo, está pasando por un momento muy delicado desde que el día 08 de junio les llegó la notificación de que quedaron cesantes del área administrativa del Centro Cultural de la ciudad nombrada.

No sólo Analía Juárez fue despedida de ese sector, sino que también su marido, quien pertenecía

al Área de Parques y Paseos, según alude la damnificada, las constantes presiones por parte del director del Centro Cultural, sumado a presunta persecución hacía sú persona, fueron los motivos por los cuales la separaron del cargo.

“El director me hacía la vida imposible no solo ami sino que también a mis compañeros, ellos no hablan por miedo pero yo me cansé” específica Juárez.

Continúa: “cuando comenzó la cuarentana yo no iba porque era administrativa y la administración no trabajaba sin embargo él me ponía falta cuando en realidad nadie iba a trabajar, fue un claro ejemplo de persecución”.

“La situación ahora está muy fea y la verdad no se puede estar sin trabajar, quiero que me devuelvan el trabajo ami y a mi marido, 14 años trabajando para poder tener una mutual para nuestros hijos y nos corrieron sin ningún motivo” concluyó.