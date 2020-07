Vídeo: El desgarrador pedido por agua para una zona

Durante el día de ayer se viralizó un vídeo en las redes sociales, dónde muestra el desgarrador pedido de un hombre por agua del la localidad de los Díaz, departamento Banda, a tan solo 20 minutos de ciudad Capital.

“No tenemos agua, buscamos agua para higiene personal, el comisionado hace cuarenta días que me trajo medio tanque de agua y no se hasta cuándo cree que me durará, ya le pedí varias veces agua”.

Y señala: “ mucha gente que no tiene agua no yo solo, es mucha gente, la otra gente no quiere decir nada, no tenemos agua potable”.

Según pudo averiguar este medio, tras darse a conocer el vídeo el damnificado recibió el tan ansiado pedido, sin embargo lo que manifiestan fuentes cercanas, el petitorio del hombre resume lo que solicitan cerca de 80 familias de la zona que no cuentan con agua.