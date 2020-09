Las consecuencias de un brutal ataque policial

José María Ávila, es un jóven de 27 años que reside en el barrio de Huaico Hondo, el jóven es uno de los protagonistas de aquellos videos que fueron viralizados el día domingo, por suerte, hoy su hermana puede contar lo que vivió Avila ya que recibió una terrible golpiza por parte de los efectivos policiales.

Este medio se comunicó con la hermana de la víctima, quien contó detalladamente lo que ocurrió ese lamentable día: “El hecho ocurrió el domingo 30 al rededor de las 17:00hs Fue detenido por no cumplir el horario en el que se puede andar fuera de su hogar” Expuso.

Continúo: “Sin haberse resistido ante los policías lo golpearon con látigos y con los palos que ellos tienen, lo arrastraron y patearon, a menos de 2 metros le metieron 4 disparos con balas de gomas, que 1 de ellas le perforó el pulmón».



«Ese mismo día lo llevaron a la comisaría 5ta que luego lo trasladaron a el liceo policial, “lunes al mediodía un detenido conocido que estaba en el liceo . Habló con la mamá y le dijo que veamos , qué a José María lo habían llevado a el hospital pero a él le dijeron que estaba bien”

“Por esa razón el martes por la mañana fuimos a ver en el hospital ya que los policías no nos notificaban nada., y fue ahí cuando nos dijeron que lo habían llevado a el quirófano de urgencia. gracias a Dios todo salió bien, se le hizo líquido” y agrega: “El miércoles y jueves no nos dejaron verlo porque está incomunicado”

Consultada por la evolución del jóven decía: “En estos momentos está evolucionando bien gracias a dios”.

Los familiares del jóven estuvieron presentes en la marcha por la muerte de Franco Isorni al respecto esto decía: “queremos justicia porque aunque el no haya cumplído la cuarentena, no tenían el derecho de pegarle de esa manera, no era necesario, porque el no se resistía” concluye