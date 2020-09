El padecimiento de los olvidados: Los trabajadores golondrinas que no pueden volver

No es la primera vez que este medio se hace eco de las personas que no pueden volver a la provincia y que están varados en el límite, en este caso un grupo de trabajadores golondrinas están desde hace días en los límites de la ciudad de Ojo de Agua.

“Llegan desde la provincia de Córdoba con el permiso correspondiente y el hisopado realizado, sin embargo cuando llegan a la provincia deben padecer las peores humillaciones” relata un chófer que se encarga de trasladar a los trabajadores desde los límites hasta la ciudad de Loreto.

“La otra vez me tocó llevar a un grupo de trabajadores, me dijeron que los debo llevar al Nodo Tecnológico, una vez que los lleve ahí me dijeron que tienen que volver porque en ese lugar solo permanecen los infectados” señala y agrega: “ hay una desorganización increíble”.

“Los trabajadores en los límites están padeciendo, se encuentran solos, sin un abrigo”, además el chófer comenta que no tienen señal de teléfono y solo se manejan por internet pero alude que los que están en el límite no quieren facilitarles la contraseña de Wifi.

“La gente que pasa le da algo de comida a los chicos, ellos me cuentan que pasan colectivos a cada rato y no le hacen problema” puntualiza: “ Ellos son humanos, tienen derecho a abrazar a sus hijos” concluye