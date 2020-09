Patricia Isorni: “La policía está matando a la gente”

En la jornada de hoy, familiares y amigos del jóven Franco Isorni fallecido por presunto mal accionar policíal, se reunieron para realizarle un homenaje puesto que hoy estaría cumpliendo años.

La rotonda de Solis y Avenida Lugones fue donde se montó un improvisado escenario a pocos metros de dónde Franco perdió la vida. La ceremonia estuvo plagada de emoción, los amigos del jóven les dedicaron palabras y hubo una suelta de globos.

En diálogo con Última Hora Diario, Patricia Isorni, madre del jóven fallecido lo recordó con profundo dolor: “ Siento tanta tristeza, tanta impunidad, el relato de los vecinos diciendo que se escucharon dos tiros en la cabeza me parece un calvario, estoy destrozada, desde esta mañana que lloro hoy mismo iba a cumplir 24 años”.



“No hay razón, en qué sociedad vivimos tienen que matar tu hijo para que abras los ojos hoy me toca que me maten un hijo pero los hijos de todos no están exentos” señala, y agrega: “la verdad que estoy asqueada del trato de la policía, del procedimiento, a dónde estamos viviendo que es esto”.

“ Porque tanta luz verde para que la policía mate, dos tiros le pegaron a mi hijo” consultado por la situación de la causa y como continúa, esto decía: “ En el día de ayer hubo una cámara gesell de un menor de 13 años, él habla de la participación de un policía masculino y otra femenina, el vió que un móvil lo intercepta pero tenemos otras versiones que afirman que le pegan un tiro y al ver que reacciona, lo rematan con un segundo tiro”.

“Aquí no hay justicia, hay encubrimiento, por qué hay cámaras borradas?, No lo mataron a Franco sólo, mataron a una familia entera” concluye .