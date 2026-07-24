Zulan, la DJ argentina que hizo vibrar Coachella con 'Muchachos' y la casaca de Boca

La rosarina Zulan se convirtió en una de las revelaciones del Coachella 2025 al cerrar su set con el hit de La T y la M mientras vestía la camiseta de Boca Juniors. Quién es la artista que mezcla cumbia, house y folklore.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos: una DJ argentina vestida con la casaca azul y oro de Boca Juniors cerrando su set en uno de los escenarios del Coachella Valley Music and Arts Festival al ritmo de 'Muchachos, nos volvimos a ilusionar'. Esa artista es Zulan, y su presentación en el festival californiano ya se instaló como uno de los momentos más destacados de la edición 2025 para la comunidad latina y especialmente para los argentinos que siguen el evento de cerca.

Nacida en Rosario en 1997, Zulan (cuyo nombre real es Juliana Zuleta) empezó su carrera hace poco más de cinco años en fiestas electrónicas de la costa atlántica y en boliches del under porteño. Su propuesta siempre fue híbrida: house con toques de cumbia, folklore sampleado y, sobre todo, una energía que conecta de inmediato con el público. No es casualidad que haya elegido 'Muchachos' —el tema de La T y la M que se convirtió en himno mundialista— para cerrar su show. El track, que ya había sonado en Qatar 2022, sigue siendo un disparador emocional infalible para cualquier argentino en el exterior.

Lo que sorprendió a muchos fue la naturalidad con la que Zulan llevó la camiseta de Boca. "No es postureo, es identidad", dijo en una entrevista reciente. Hija de un hincha fanático del xeneize, creció escuchando cánticos de la Bombonera mientras su mamá ponía cumbia villera en la casa. Esa mezcla de mundos es exactamente lo que propone en sus sets: romper las fronteras entre lo popular y lo underground, entre lo masivo y lo alternativo.

Su paso por Coachella no fue improvisado. Llevaba meses preparando el set con un equipo que incluye productores argentinos y un manager que la representa en Los Ángeles. El booking llegó después de que su track 'Cumbia del Sol' empezara a sonar fuerte en playlists de Spotify y en algunos clubes de Berlín y Nueva York. Pero fue la performance en vivo la que terminó de convencer a los programadores del festival: una mezcla precisa de techno, reggaetón y breaks que culminó con el drop de 'Muchachos' y miles de celulares en alto grabando el momento.

"Sentí que estaba tocando para toda la Argentina que no pudo ir a Qatar", contó después en sus redes. La frase resume bien su estilo: no se trata solo de música electrónica fría, sino de conectar con la emoción colectiva. Por eso incluyó también un fragmento de 'La mano de Dios' de Rodrigo y un sample del 'Bronca' de Las Pelotas, dos guiños que el público latino reconoció al instante.

Zulan representa una nueva camada de artistas argentinos que se abren paso en la escena internacional sin renunciar a su acento ni a sus referencias locales. No es la primera DJ del país en tocar en Coachella —hubo antecedentes como la rosarina Javiera González o incluso sets de Hernán Cattáneo—, pero sí es la que más explícitamente llevó la bandera cultural argentina en 2025. La camiseta de Boca no fue un accesorio: fue una declaración de que se puede bailar house y seguir siendo del barrio.

Tras el show, las repercusiones no se hicieron esperar. Desde el propio canal de Boca Juniors hasta cuentas de cumbia y de música electrónica la felicitaron. En Telefe y varios portales argentinos ya la llaman "la nueva embajadora musical". Ella, mientras tanto, volvió a Buenos Aires para seguir girando por clubes locales antes de embarcarse en una mini gira por Europa.

Lo que viene para Zulan es prometedor. Tiene listo un EP que saldrá en los próximos meses y ya confirmó su presencia en Lollapalooza Argentina 2026. Pero sobre todo, dejó claro que la música electrónica argentina tiene un nuevo nombre propio, con groove de cumbia, alma de folklore y, por qué no, un poco de bronca xeneize.