Quién toca en el Movistar Arena en abril 2026: la agenda completa de recitales

Repasamos todos los shows confirmados para abril en el Movistar Arena, con fechas, artistas y datos para comprar entradas. La agenda que no te podés perder si sos de ir a recitales en Buenos Aires.

El Movistar Arena se prepara para un abril cargado. El venue de Villa Crespo, uno de los más importantes del circuito porteño, recibirá una docena de propuestas que van del pop internacional al trap local, pasando por el rock y el indie. Vamos por partes con la agenda completa.

El mes arranca fuerte el miércoles 1 de abril con Lali presentando su nuevo disco. La artista argentina vuelve al Arena con una puesta que promete ser de las más ambiciosas de su carrera. Las entradas para esta fecha ya están casi agotadas, solo quedan algunas en platea alta.

El viernes 3 y sábado 4 será el turno de Duki. El referente del trap local hará dos noches consecutivas que, según fuentes de la producción, ya superan el 90% de ocupación. Es una de las apuestas más taquilleras del mes.

Ciro y los Persas se suben al escenario el miércoles 8 de abril. El ex Callejeros vuelve con su banda a un lugar que conoce bien: las últimas veces que tocó ahí las entradas se vendieron en pocas horas. Habrá que ver si esta vez repite la historia.

El jueves 9 llega el turno internacional con Carin Leon, el mexicano que viene cosechando números impresionantes en toda Latinoamérica. Su mezcla de regional mexicano con toques pop atrae a un público que cruza todas las edades.

Babasonicos tiene fecha única el sábado 11. La banda de Adrián Dárgelos y Diego Tuñón regresa al Arena después de varios años y las expectativas son altas: el under porteño de los 90 y 2000 que se convirtió en clásico.

La segunda quincena arranca con Kanye West el martes 14 de abril. El show del rapero estadounidense es, sin duda, el que más ruido generó. La confirmación tardó en llegar y las entradas se pusieron a la venta hace apenas una semana. Todavía quedan disponibles en varios sectores, aunque los precios son los más altos del mes.

Milo J se presenta el viernes 17. El joven artista de La Plata, que rompió todos los récords de streaming el año pasado, llega con su primera gira por estadios. Para muchos es la gran revelación del momento.

El domingo 19 será una fecha más tranquila con Jorge Drexler. El uruguayo trae su gira “Silencio” y un formato más intimista, aunque el Arena no es precisamente un lugar chico. Habrá que ver cómo funciona la propuesta en un venue de estas dimensiones.

Nicki Nicole vuelve al Movistar el miércoles 22. La rosarina, que ya llenó el lugar varias veces, presenta material nuevo y promete sorpresas. Es una de las artistas argentinas con mejor momento en cuanto a convocatoria.

Cierra el mes Abel Pintos con dos fechas: viernes 24 y sábado 25 de abril. El cantautor de Bahía Blanca es garantía de platea llena y emoción asegurada. Sus shows en el Arena siempre dejan al público con la garganta destruida de tanto cantar.

Datos de servicio

Las entradas para la mayoría de los shows se pueden conseguir a través de la web oficial de Ticketek o en la boletería del Arena (Av. Corrientes 7519). Los precios van desde los $35.000 en campo general hasta $120.000 en platea baja VIP, dependiendo del artista. Recomendamos comprar solo por canales oficiales para evitar reventa y estafas.

El Movistar Arena recomienda llegar con dos horas de anticipación, sobre todo en las fechas más masivas. El acceso es por las puertas de Corrientes y Humboldt, y hay servicio de guarda de motos y bicicletas.

Abril 2026 se presenta como uno de los meses más movidos del año en cuanto a música en vivo. Entre regresos esperados, debutantes en el venue y nombres internacionales, hay opciones para casi todos los gustos. Si tenés que elegir uno solo, decime cuál es tu artista y te digo si vale la entrada o no. Porque al final, de eso se trata: que la noche valga la pena.