Jovanotti vuelve a Buenos Aires: fecha, lugar y cómo comprar entradas

El artista italiano se presentará por primera vez en el Teatro Coliseo con un show íntimo. Todos los detalles de la fecha y la venta de tickets.

El músico y cantautor italiano Jovanotti, uno de los nombres más queridos del pop-rock mediterráneo, regresa a la Argentina después de varios años. En esta oportunidad, el artista eligió un formato más íntimo y se presentará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

La fecha confirmada es el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 21 horas. El show forma parte de una gira acústica que viene recorriendo teatros emblemáticos de Europa y que ahora llega por primera vez a un recinto tan icónico de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo comprar las entradas

Las localidades ya están a la venta a través del sistema oficial de Ticketek. Los precios arrancan desde los $45.000 para platea alta y llegan hasta los $120.000 en las plateas VIP más cercanas al escenario. Hay disponibles diferentes sectores: platea baja, platea alta, palcos y pullman.

Para adquirirlas, los interesados deben ingresar al sitio de Ticketek y seguir el proceso habitual. Se aceptan todas las tarjetas de crédito en cuotas y también se puede abonar con débito y efectivo en puntos de venta físicos.

Un show diferente

Según anticipó el propio Lorenzo Cherubini (su nombre real), esta presentación en el Coliseo tendrá un formato acústico y minimalista, con énfasis en las canciones más emotivas de su repertorio. “Quiero estar cerca de la gente, mirarla a los ojos”, dijo en una entrevista reciente. El setlist incluirá clásicos como L’ombelico del mondo, A te, Bella y Ragazzo fortunato, además de algunos temas de su último disco.

Jovanotti acumula más de 35 años de carrera, 18 discos de estudio y una base de fans transversal que cruza generaciones. En la Argentina siempre tuvo una conexión especial: sus shows en el Luna Park y en festivales como el Personal Fest quedaron en la memoria de miles de espectadores.

Las entradas se están moviendo rápido, especialmente las de los sectores más cercanos al escenario. Desde la productora recomiendan comprar con anticipación para evitar reventa y sobreprecios.

El Teatro Coliseo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1125, vuelve a recibir un artista internacional de peso después de la reapertura post-pandemia. Con capacidad para poco más de 1.000 personas, promete ser una noche cercana y cargada de energía positiva, tal como caracteriza al artista toscano.

Jovanotti en Argentina 2026