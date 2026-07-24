Jamiroquai regresa a Argentina con una fiesta de funk y acid jazz

La banda británica liderada por Jay Kay vuelve al país después de varios años para presentar su inconfundible mezcla de funk, acid jazz y disco en un show que promete ser una verdadera celebración musical.

La espera terminó para los fanáticos argentinos del funk y el acid jazz: Jamiroquai regresa al país para dar un show que se anticipa como uno de los highlights del año en materia de espectáculos internacionales.

La banda británica, ícono de los 90 y 2000, confirmó su vuelta con un concierto en Buenos Aires que promete repasar su extenso catálogo de hits y mantener la energía alta de principio a fin. Jay Kay, con su inconfundible voz y sus famosos sombreros, liderará una noche que ya se vende como una auténtica fiesta bailable.

Desde su irrupción en la escena musical a mediados de los 90, Jamiroquai se consolidó como uno de los nombres más importantes del acid jazz británico. Temas como "Virtual Insanity", "Cosmic Girl", "Canned Heat" y "Little L" se convirtieron en himnos que cruzaron generaciones y continúan sonando en playlists de todo el mundo. Su fusión de funk, jazz, disco y elementos electrónicos siempre tuvo un sello propio que los distinguió del resto.

El grupo viene de giras exitosas por Europa y Latinoamérica, y en Argentina siempre encontró un público especialmente efusivo. La última visita había dejado una huella fuerte, y los seguidores locales no dudaron en agotar las primeras tandas de entradas cuando se abrió la preventa.

Según fuentes cercanas a la organización, el setlist incluirá tanto los clásicos que todos esperan como algunos temas menos transitados que los fanáticos más dedicados sabrán valorar. El show se montará con la habitual atención al detalle visual y lumínico que caracteriza a la banda, con Jay Kay moviéndose por el escenario como si nunca hubiera bajado del tren del éxito.

"Es una banda que trasciende modas. Su groove es atemporal y en vivo tiene una potencia que pocas agrupaciones logran mantener después de tres décadas", comentó un productor local que trabajó en visitas anteriores. El concierto no solo es una oportunidad para bailar, sino también para redescubrir un catálogo que sigue sonando fresco.

Las entradas ya están a la venta a través de los canales oficiales y se espera que el show se realice en uno de los estadios o venues cerrados más importantes de la ciudad. Los fans que no quieran perderse la experiencia ya están organizando viajes desde distintas provincias, ratificando el alcance federal que tiene la banda en el país.

Jamiroquai llega en un momento en que el funk y el nu-disco vuelven a tener protagonismo en la escena global, y su presentación promete ser un punto de encuentro para distintas generaciones que encuentran en su música una invitación irrenunciable a moverse.

Para muchos, ver a Jay Kay y compañía en vivo es volver a sentir esa mezcla única de sofisticación musical y pura diversión que solo ellos pueden entregar. La cita ya está marcada en el calendario: una noche de puro groove, bajos potentes y un frontman que sigue siendo uno de los más carismáticos del circuito internacional.