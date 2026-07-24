Netflix estrena mundialmente una nueva película argentina: todo lo que tenés que saber

La plataforma reveló detalles de su próxima producción nacional con estreno simultáneo en todo el mundo. Repasamos elenco, trama, fechas y por qué genera expectativa en la industria local.

Netflix sigue apostando fuerte al cine argentino. La plataforma confirmó el estreno mundial de una nueva producción local que llegará de forma simultánea a más de 190 países, un movimiento que marca un escalón más en la relación entre la compañía y la industria audiovisual nacional.

Aunque el título exacto y el director aún no fueron revelados de manera oficial en el comunicado principal, fuentes cercanas a la producción confirmaron que se trata de un drama con toques de thriller psicológico ambientado en Buenos Aires y la Patagonia. El guion, escrito por un equipo mixto de guionistas argentinos y un showrunner con experiencia en series internacionales, promete una mirada fresca sobre la identidad, la memoria y las grietas familiares.

El elenco reúne nombres de peso del cine y la televisión local: se espera la participación de actores como Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Marco Graldi y un par de revelaciones jóvenes que todavía no fueron anunciadas. Según trascendidos, las filmaciones principales se realizaron entre finales de 2024 y principios de 2025 en locaciones de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y la provincia de Santa Cruz, aprovechando paisajes que la plataforma busca potenciar visualmente.

El estreno está previsto para el último trimestre de 2025, aunque todavía no hay fecha exacta. Netflix suele reservar los meses de septiembre a noviembre para sus apuestas cinematográficas más fuertes del año, coincidiendo con la temporada de premios y festivales. Desde la plataforma adelantaron que la película formará parte de su catálogo “Netflix Original” y que contará con una campaña de marketing global, incluyendo presencia en festivales internacionales como el de Toronto o San Sebastián.

Este anuncio se suma a una serie de producciones argentinas que en los últimos años lograron buena repercusión en la plataforma, como “El Reino”, “Historia de un matrimonio” (con fuerte acento local) y varias películas de género que encontraron público más allá de la región. Para la industria local, estos estrenos mundiales representan una vitrina inédita: un director o actor argentino puede pasar de ser conocido en el circuito de Mar del Plata o Bafici a ser visto por millones en un mismo día.

Desde el punto de vista económico, la inversión de Netflix en producciones nacionales no solo genera empleo directo en rodaje, postproducción y efectos, sino que también activa toda la cadena de proveedores técnicos y artísticos. En un contexto donde el INCAA enfrenta recortes presupuestarios, estas coproducciones se volvieron uno de los pocos motores de financiamiento estable para el cine argentino.

¿Qué podemos esperar? Una historia con identidad local pero contada con un lenguaje que dialogue con el espectador global, algo que Netflix ha perfeccionado en sus producciones europeas y latinoamericanas. Los que ya vieron material preliminar hablan de una fotografía cuidada, un guion sólido y actuaciones que pueden dar que hablar en la próxima temporada de premios.

En las próximas semanas se espera el lanzamiento del tráiler oficial y la confirmación definitiva del título. Mientras tanto, el anuncio ya generó expectativa tanto en redes sociales como en los ambientes del cine local, donde se ve con buenos ojos que Argentina siga siendo uno de los polos de producción de habla hispana más relevantes para la plataforma.

El cine argentino vuelve a tener una fecha marcada en el calendario mundial. Y esta vez, el estreno no será solo en unas pocas salas porteñas: será en la pantalla de millones de personas al mismo tiempo.