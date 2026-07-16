Zoe Gotusso cierra su gira 2026 con un show único en Buenos Aires: fecha y cómo sacar entradas

La rosarina anunció un recital especial para despedir su gira 2026 en el Movistar Arena. Cuándo es el show y desde cuándo se pueden comprar las entradas.

La cantante y compositora rosarina Zoe Gotusso confirmó un show único en Buenos Aires para cerrar su gira 2026. El recital se llevará a cabo el viernes 18 de diciembre en el Movistar Arena y será la oportunidad de ver por última vez el repertorio completo de su actual tour.

El anuncio se hizo a través de sus redes sociales y rápidamente generó expectativa entre sus seguidores. Gotusso viene de una serie de presentaciones exitosas por distintas provincias argentinas y el show porteño funcionará como cierre de año y de ciclo.

Cuándo salen a la venta las entradas

Según la información oficial, la preventa para clientes del banco sponsor comenzará el miércoles 10 de septiembre a las 10, mientras que la venta general se abrirá al día siguiente, jueves 11 de septiembre a las 10, a través del sistema de Ticketmaster. Los precios aún no fueron comunicados de manera oficial.

El Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo, tiene capacidad para alrededor de 15 mil personas y ya fue sede de varios shows de Gotusso en años anteriores. La artista viene presentando su disco Mi Primer Día Triste y los singles que lo acompañaron, además de reversiones de sus temas más conocidos como “Ganas” y “Siempre Puedo Más”.

Un año de consolidación

2026 fue un año de crecimiento sostenido para Zoe Gotusso. Participó de festivales importantes, hizo giras por el interior y sumó colaboraciones con artistas de distintos géneros. El show de diciembre se perfila como un punto cúlmine donde repasará su trayectoria y presentará material nuevo.

Quienes ya tienen entradas para sus shows anteriores en otras ciudades podrán usarlas como referencia para elegir ubicación. Desde la producción recomendaron estar atentos a las redes oficiales de la artista y del venue para evitar fraudes y comprar solo a través de canales autorizados.

El cierre de gira en Buenos Aires marca también el final de una etapa para Gotusso, que ya anticipó en entrevistas que el 2027 traerá nueva música y un formato distinto de shows. Por ahora, el foco está puesto en este recital único que promete ser una de las citas más esperadas del verano porteño.

Las entradas se podrán adquirir en Ticketmaster. Se recomienda crear cuenta con anticipación para agilizar el proceso el día de la venta.