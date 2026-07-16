Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente. Historias, premios y datos que marcaron el reality.

El reality show que marcó un antes y un después en la televisión argentina ya tiene más de dos décadas de historia. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió en celebridades a varios de sus participantes. Aquí va el listado completo de quienes se alzaron con el primer puesto y el jugoso premio en cada temporada.

Edición 2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli El primer ganador de la historia fue el conductor Marcelo Tinelli, quien no solo se llevó el trofeo sino que, con su carisma, se convirtió en el ícono de esa primera experiencia. Aunque su paso fue más bien simbólico, marcó el inicio del fenómeno. Ganó $50.000.

Edición 2002 – Gabriel “El Mago” Corrado El actor y mago se impuso en una final recordada. Su carisma y habilidades para el entretenimiento lo convirtieron en favorito del público. Se llevó $100.000.

Edición 2003 – Diego “El Monito” Díaz El rosarino se quedó con el premio luego de una temporada llena de controversias. Su estilo directo y sin filtros conquistó a los televidentes. Premio: $150.000.

Edición 2007 – Romina “La Chica” Gaetani La modelo y actriz se impuso en la cuarta temporada. Su paso por la casa fue intenso y generó todo tipo de opiniones. Ganó $200.000.

Edición 2010 – Mariano “El Pollo” Martínez El actor y modelo se coronó en una de las ediciones más vistas. Su romance con una compañera y su carisma lo mantuvieron siempre en las preferencias del público. Premio: $300.000.

Edición 2011 – Christian “El Colo” U) El cordobés se llevó la final tras una temporada que incluyó varios cruces fuertes. Su personalidad fuerte fue clave para llegar hasta el final. Ganó $400.000.

Edición 2015 – Nicolás “Nico” Gásperi El joven de Buenos Aires se impuso en la séptima temporada. Su paso por la casa fue marcado por la polémica, pero el público lo acompañó hasta el final. Premio: $1.000.000.

Edición 2016 – Elías “Eli” Domínguez El entrerriano se coronó campeón en una final muy ajustada. Su humildad y esfuerzo fueron los valores que más se destacaron. Se llevó $1.500.000.

Edición 2022 – Nacho Castañares Luego de una larga pausa, el reality regresó con todo. El joven de 22 años de La Plata se convirtió en el primer ganador de la era Telefe. Ganó $15.000.000 y un auto 0 km.

Edición 2023 – Furia (Juliana Díaz) La participante más polémica y mediática de los últimos años se impuso en una final que rompió récords de audiencia. Su estilo sin filtro la convirtió en fenómeno cultural. Premio: $35.000.000.

Edición 2025 – (en curso al cierre de esta nota) La actual temporada sigue en emisión y aún no tiene ganador definido. Los favoritos cambian semana a semana y la expectativa es alta.

Más allá de los premios en dinero, que fueron aumentando con los años, lo que todos estos ganadores tienen en común es que sus vidas cambiaron para siempre después de salir de la casa. Algunos aprovecharon el impulso para seguir en televisión, otros se alejaron del foco. Pero todos forman parte de la historia de uno de los realities más importantes de la televisión argentina.

El formato, que sigue generando debate sobre intimidad, exposición y entretenimiento, parece no perder vigencia. Cada nueva edición trae nuevos nombres, nuevas polémicas y, sobre todo, un nuevo ganador que se suma a esta lista que ya tiene más de dos décadas.