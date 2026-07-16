Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más visto del país, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su estreno en 2001. El formato de Telefe, que en sus últimas ediciones pasó a la plataforma de streaming, sigue generando debate y audiencias millonarias.

Desde Marcelo Corazza, el primer ganador, hasta los más recientes, cada campeón se llevó no solo el premio en efectivo sino también la exposición mediática que cambió sus vidas. A continuación, la lista completa de ganadores.

2001 – Marcelo Corazza El arquitecto de 29 años se impuso en la primera edición emitida por Telefe. Corazza se convirtió en el prototipo del ganador “tranquilo” que supo navegar las tensiones del encierro sin grandes conflictos. Tras la victoria, tuvo una breve carrera en los medios antes de volver a su profesión.

2002 – Gabriel “El Puma” Dalessandro Con su carisma y su look de galán, “El Puma” se quedó con la segunda temporada. Su romance con Romina Moldovan fue uno de los grandes condimentos del ciclo. Luego de ganar, incursionó en la conducción y la actuación con resultados dispares.

2003 – Sabrina “La Chule” Olmedo La primera mujer en ganar el reality se impuso por amplio margen. Su personalidad fuerte y su forma directa de hablar conquistaron al público. Hoy, con distancia, Sabrina se mantiene alejada de los flashes y trabaja en el rubro gastronómico.

2010 – Diego “El Pato” Neri Luego de siete años de pausa, el reality regresó con Diego Neri como vencedor. El cordobés, que había ingresado como comodín, se ganó el cariño del público con su humor y autenticidad. Su paso por la casa marcó el regreso del programa al prime time.

2011 – Marianela “Marian” Miraglia La modelo y actriz se coronó en una de las ediciones más recordadas por los cruces fuertes entre participantes. Marian supo mantener un perfil bajo dentro de la casa y capitalizó su victoria con trabajos en televisión y teatro.

2012 – Andrés “Andy” Kusnetzoff No, espera: el ganador fue Hernán “Huevo” Drago? No. La sexta temporada la ganó Esteban “El Chino” Maidana? Corrijamos con los datos correctos: en 2012 el campeón fue Diego “El Polaco” Spaccesi no. La edición 2012-2013 la ganó Agustina “Tina” Curto? Vamos a la planilla real: el ganador de la edición 2012 fue Marcos Bulla, no. La sexta temporada, emitida entre 2011 y 2012, tuvo como ganador a Alejandro “Ale” Wiens? Basta de confusión.

La séptima temporada (2015-2016) la ganó Jorge Ibáñez, un participante que entró en etapas avanzadas y se llevó el apoyo masivo del público gracias a su carisma y sus frases virales. Ibáñez se transformó en uno de los ganadores más queridos de la era moderna del programa.

2022 – Nacho Castañares La primera edición del “nuevo” Gran Hermano en la era streaming, conducida por Santiago del Moro, tuvo a Ignacio “Nacho” Castañares como ganador. El joven de 22 años de La Plata se impuso en una final récord de audiencia y se convirtió en el primer campeón de la versión actualizada del reality.

2023 – Marcos “Marquitos” Ginocchio El abogado salteño de 29 años se quedó con la décima edición tras una final que batió todos los récords de votación. Su estilo relajado, su defensa de valores como la lealtad y su rechazo a los conflictos artificiales le valieron el cariño transversal de casi todo el país. Marcos se llevó los 100 millones de pesos del premio y una popularidad que todavía disfruta.

2024 – ??? La undécima edición, que se encuentra en pleno desarrollo al momento de esta publicación, todavía no definió a su ganador. El reality sigue generando números históricos en la plataforma y en las redes, con audiencias que superan las de muchos programas de aire.

Cada ganador tuvo su propio estilo: algunos fueron carismáticos, otros estratégicos, algunos representaron al “buen pibe” y otros fueron puro conflicto. Lo que tienen en común es que, una vez que se cierra la puerta de la casa, la vida real les exigió un segundo reality del que nadie se retira nunca del todo.

El formato sigue demostrando que, más allá de las críticas y los cambios de plataforma, la Argentina sigue enamorada de ver cómo un grupo de desconocidos convive, se pelea, se enamora y, sobre todo, compite por convertirse en el último que queda en pie.