Rosalía en Argentina: los platos tradicionales que probó durante su paso por Buenos Aires

La artista española compartió en redes algunos de los sabores porteños que más le gustaron. Desde un clásico bife hasta empanadas y postres criollos, repasamos qué comió Rosalía en su visita a la Argentina.

La cantante Rosalía aterrizó en Buenos Aires para ofrecer dos shows multitudinarios en el Hipódromo de San Isidro y, como buena viajera curiosa, no perdió oportunidad de probar la gastronomía local. A través de sus historias de Instagram, la artista española dejó ver algunos de los platos tradicionales que más le llamaron la atención durante su paso por la ciudad.

Uno de los primeros sabores que probó fue el emblemático bife de chorizo, acompañado de papas fritas y un chimichurri bien criollo. Según comentó en sus redes, le sorprendió la jugosidad y el punto justo de la carne argentina, un clásico indiscutido que no podía faltar en su lista.

También se animó con las empanadas, tanto de carne cortada a cuchillo como de humita. En un video rápido mostró cómo las comía con las manos, tal como manda la tradición, y hasta bromeó diciendo que entendía por qué los argentinos las defienden con tanto orgullo. Probó además locro en una versión casera que le prepararon en una casa de amigos, y quedó fascinada con el sabor ahumado y el mix de ingredientes.

En el rubro dulce no se quedó atrás. Rosalía probó alfajores de maicena y de chocolate, y confesó que el dulce de leche se convirtió rápidamente en su nuevo vicio. “Esto es adictivo”, escribió en una historia mientras mordía un alfajor bañado.

Además, se dejó tentar por un asado completo en un restaurante tradicional de Palermo, donde probó achuras, chorizo, morcilla y provoleta. El ritual de la parrilla argentina pareció cautivarla tanto como la propia música.

La visita gastronómica de Rosalía no solo muestra su curiosidad por conocer el país más allá del escenario, sino que también pone en valor la riqueza de nuestra cocina tradicional. Mientras miles de fans repasaban sus stories, muchos argentinos se sintieron orgullosos de ver a una artista internacional valorando platos que forman parte de nuestra identidad.

Más allá de los shows que dejó en Buenos Aires, la española se llevó en la valija (y en el paladar) algunos de los sabores que mejor representan al país. ¿Cuál creés que le gustó más? La respuesta, por ahora, queda en sus redes.