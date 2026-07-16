Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, con los años, los premios y el impacto que tuvieron dentro y fuera de la casa.

Desde su estreno en 2001, Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país. A lo largo de sus distintas ediciones —tanto en Telefe como en América— generó ganadores que luego tuvieron trayectorias muy diferentes: algunos se mantuvieron en la televisión, otros se alejaron del foco y unos pocos volvieron a la casa en ediciones especiales.

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera…)

La primera edición, conducida por Silvia Fernández Barrios, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Corazza. El modelo y actor se llevó el premio mayor de 50 mil dólares y una camioneta 0 km. Su paso por la casa fue controvertido y, años después, volvería a la tele en roles menores.

2002-2003: Segunda y tercera temporada

En la segunda edición (2002) ganó Gabriel “El Mago” Corrado, un ilusionista que capitalizó su imagen para hacer shows y apariciones televisivas. La tercera, en 2003, quedó en manos de Mariana “Naná” Fabbiani, quien se transformó en una de las figuras más queridas del ciclo y luego tuvo una sólida carrera como conductora.

2007: La vuelta con “GH Famosos”

Tras un paréntesis, el reality regresó en 2007 con celebridades. Cris Morena (productora y creadora de juguetitos) no compitió, pero el ganador fue Daniella Pérez, aunque la edición más recordada de esa era fue la de 2009-2010, ganada por Matías Raguso, un joven cordobés que se llevó el afecto del público y luego se dedicó al modelaje y la actuación.

2011-2012: La era post-Cris Morena

La edición 2011 fue ganada por Diego “El Gitano” Pombo, un participante que generó polémica dentro y fuera de la casa. En 2012, Jazmín “Jaz” García se coronó vencedora en una final muy peleada y luego incursionó en la música y la televisión.

2015: El récord de duración

La edición más larga de la historia argentina duró más de 100 días. El ganador fue Nicolás “Nico” Gásperi, un joven de Buenos Aires que se convirtió en uno de los ganadores más queridos y luego participó en varios programas de Telefe.

2016: “GH 2016” y el cambio de canal

Conducción de Jorge Rial en América. Ganó María Laura “Loli” Domínguez, quien supo capitalizar su paso por la casa para generar contenido en redes y apariciones en realities posteriores.

2022: El gran regreso a Telefe

Después de años de ausencia, Santiago del Moro tomó la conducción y el reality volvió a ser un fenómeno de audiencia. La ganadora fue Juliana “Furia” Díaz, una participante que generó divisiones pero se convirtió en trending topic semana tras semana. Se llevó 15 millones de pesos y se transformó en una figura mediática.

2023-2024: La edición más reciente

En la última temporada, emitida entre 2023 y 2024, el gran ganador fue Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño que cautivó al público con su perfil bajo, su inteligencia emocional y su carisma. Se llevó el premio récord de más de 60 millones de pesos y, desde entonces, mantiene un perfil discreto aunque sigue activo en redes.

Más allá de los premios en efectivo, cada ganador de Gran Hermano Argentina salió de la casa con una exposición que pocos programas pueden igualar. Algunos convirtieron esa fama en carrera; otros prefirieron volver a la vida anónima. Lo cierto es que el reality sigue siendo una máquina de generar debate, memes y, cada tanto, nuevos personajes para la televisión nacional.