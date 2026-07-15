Wanda Nara debuta en ficción: todo lo que se sabe de "Triángulo amoroso"

La mediática argentina dará el salto a la actuación protagónica en una serie que promete ser uno de los estrenos más comentados del año. ¿De qué trata, quiénes la acompañan y cuándo se estrena?

Wanda Nara, una de las figuras más expuestas y controvertidas del espectáculo argentino, está a punto de dar un paso que muchos no esperaban: su debut como actriz protagónica en una producción de ficción. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a la producción, ya genera expectativa y escepticismo en igual medida. La serie se titula Triángulo amoroso y promete mezclar drama, romance y algo de ese condimento mediático que la propia Wanda sabe manejar como pocos.

Según lo que se pudo reconstruir hasta ahora, la trama gira en torno a una mujer fuerte, ambiciosa y con un pasado complicado que se ve envuelta en una relación sentimental con dos hombres muy distintos entre sí. Uno representa la estabilidad y el poder económico; el otro, la pasión y el riesgo. El triángulo se complica cuando secretos del pasado salen a la luz y amenazan con destruir todo. Suena a telenovela clásica, pero con un lenguaje más actual y toques de thriller psicológico, según anticipan quienes ya leyeron los primeros guiones.

El proyecto es una coproducción entre una plataforma de streaming internacional y una productora local con experiencia en series de alto impacto. Aunque todavía no se confirmó el nombre de la plataforma, todo indica que se tratará de un estreno global con foco fuerte en el mercado hispanohablante. La dirección está a cargo de un realizador de trayectoria en dramas románticos, aunque su nombre se mantiene bajo reserva por pedido expreso de la producción.

Además de Wanda Nara en el rol central, el elenco incluye varios nombres conocidos del medio local. Se rumorea la participación de un galán consolidado en roles de antihéroe y un actor más joven que representaría la opción “prohibida”. Ninguno de los dos ha confirmado aún públicamente su participación, pero las negociaciones estarían muy avanzadas. El resto del reparto se completaría con figuras de la televisión argentina y algunos talentos emergentes.

El rodaje comenzó hace pocas semanas en locaciones de Buenos Aires y alrededores, aunque también se prevén escenas en el exterior. Fuentes del equipo técnico contaron que Wanda se está tomando el trabajo con seriedad inusual: asiste a clases de actuación intensivas desde hace meses y ha sorprendido al equipo con su disciplina. “No viene a jugar, viene a demostrar que puede”, resumió alguien cercano a la producción.

El estreno está previsto para el segundo semestre de 2025, aunque todavía no hay fecha exacta. La idea es lanzar primero un tráiler potente que aproveche toda la maquinaria mediática que rodea a Wanda Nara y, a partir de ahí, generar expectativa suficiente como para que la serie sea trending topic desde el día uno.

Más allá de las dudas razonables que genera cualquier debut actoral de una figura surgida del mundo de la farándula, lo cierto es que Triángulo amoroso ya tiene un público cautivo antes de salir al aire. Wanda Nara arrastra millones de seguidores que la siguen desde sus tiempos en el reality, pasando por sus escándalos, sus separaciones y sus reconciliaciones públicas. Convertir parte de ese capital simbólico en una carrera actoral es, sin duda, el desafío más grande que enfrenta hoy.

Habrá que ver si la serie logra trascender el morbo inicial y ofrecer una historia con sustancia. Por ahora, lo único confirmado es que Wanda Nara ya no es solo la mujer que aparece en las tapas de las revistas: está decidida a ocupar un lugar distinto en la pantalla. Y el público argentino, que ama tanto amar como odiar a sus celebridades, ya tiene nuevo material para debatir.