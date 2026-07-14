Canal 10 adelanta el primer Gran Hermano de Uruguay

El canal uruguayo dejó pistas sobre un anuncio que promete ser histórico: la llegada de la primera edición local de Gran Hermano. El formato de telerrealidad más famoso del mundo tendría su debut en Uruguay en 2026.

Canal 10 de Uruguay viene dejando desde hace semanas señales inequívocas: el primer Gran Hermano uruguayo está cada vez más cerca. El canal, que ya había coqueteado con el formato en el pasado, parece haber dado el paso definitivo y prepara el anuncio oficial de lo que será la primera edición local del reality más visto del planeta.

Las pistas comenzaron a aparecer en la programación diaria. Spots misteriosos con relojes, ojos que vigilan y la clásica frase “¿Estás listo para entrar?” empezaron a colarse entre los cortes publicitarios. En las redes del canal, los posteos con el hashtag #GHUruguay generaron miles de interacciones en pocas horas. Los uruguayos, que hace años consumen las versiones argentinas, chilenas y españolas del programa, ya especulan con nombres de posibles participantes y hasta con posibles locaciones.

Según fuentes cercanas a la producción consultadas por El Observador, el formato sería una coproducción entre Canal 10 y la empresa Endemol Shine, dueña de los derechos globales. La casa de Gran Hermano se instalaría en Montevideo o en un punto cercano a la capital, con un despliegue técnico importante que incluiría 24 horas de transmisión en streaming y resúmenes diarios en televisión abierta.

El anuncio sería “histórico” para la televisión uruguaya, según las mismas pistas que el canal viene soltando. Uruguay nunca tuvo una versión propia del reality, aunque sí participó con concursantes en ediciones regionales. La llegada del formato marca un antes y un después para la pantalla local, que busca competir con las plataformas de streaming ofreciendo contenido adictivo y de producción nacional.

Los rumores ya hablan de posibles conductores. Algunos nombres que circulan en los pasillos de Canal 10 son los de animadores con experiencia en realities y late shows, aunque nada está confirmado. Lo que sí parece claro es que el programa buscará un tono más cercano al público uruguayo, con acento rioplatense y sin perder la esencia del encierro, las estrategias y los inevitables romances que hacen del formato un fenómeno global.

La expectativa es enorme. En Argentina, Gran Hermano sigue siendo uno de los programas más comentados cada temporada. En Uruguay, donde la televisión abierta todavía tiene fuerte penetración, el debut del reality promete generar conversaciones en oficinas, familias y redes sociales durante meses. El canal promete que el anuncio oficial llegará “en las próximas semanas”, aunque las pistas siguen apareciendo casi a diario.

Desde Última Hora seguimos de cerca este desarrollo. Si se confirma, Gran Hermano Uruguay se sumaría a la lista de realities que ya conquistaron la región y marcaría un hito para la industria audiovisual uruguaya. Por ahora, los ojos de miles de televidentes ya están puestos en Canal 10.