Campi y Dani "La Chepi" se reencuentran en la comedia "Papá por siempre"

Los dos comediantes argentinos protagonizan la nueva película "Papá por siempre", una comedia familiar que marca su vuelta a trabajar juntos después de varios años. La cinta se estrenará próximamente y ya genera expectativa entre el público.

Los comediantes Campi y Dani "La Chepi" vuelven a compartir pantalla en "Papá por siempre", una comedia familiar que promete risas y momentos emotivos. Según informó Minuto Uno, la película marca un reencuentro profesional esperado por el público que los sigue desde hace años.

La trama gira en torno a las peripecias de un padre que, en plena crisis de mediana edad, debe asumir de manera repentina el rol de padre soltero de un adolescente. Campi interpreta al protagonista principal, mientras que La Chepi encarna a un personaje secundario clave que aporta el conflicto y el humor descontracturado que caracteriza su estilo.

Este proyecto llega en un momento en que ambos artistas atraviesan distintas etapas de sus carreras. Campi, con una trayectoria consolidada en radio, televisión y cine, suma este film a su extensa filmografía. Por su parte, Dani "La Chepi" continúa expandiendo su presencia en la pantalla grande después de su paso por realities y programas de humor.

"Papá por siempre" se filmó durante los últimos meses en locaciones de Buenos Aires y alrededores, con un equipo técnico que incluye varios nombres reconocidos del cine nacional. Aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de estreno, fuentes cercanas a la producción anticipan que podría llegar a las salas durante el segundo semestre de 2026.

El reencuentro de Campi y La Chepi genera nostalgia en muchos seguidores. Ambos compartieron varios proyectos en la década de 2010, especialmente en sketches y programas de entretenimiento que marcaron una época en la televisión argentina. Para muchos, verlos juntos nuevamente es como volver a un estilo de humor directo, popular y sin vueltas.

La película se enmarca en la tendencia actual del cine local de apostar por comedias familiares que puedan competir tanto en la cartelera local como en plataformas de streaming. Productores consultados destacan que "Papá por siempre" busca conectar con un público amplio: desde jóvenes que descubren a estos comediantes por redes hasta familias que los recuerdan de la tele abierta.

Si bien todavía no se revelaron detalles del guion ni del elenco completo, se sabe que incluye varios actores y actrices jóvenes que aportan frescura a la historia. La dirección está a cargo de un realizador con experiencia en comedias taquilleras, aunque su nombre se mantiene bajo reserva hasta el lanzamiento oficial del primer tráiler.

Para los fanáticos de ambos, esta noticia representa una buena dosis de humor en tiempos donde las salas de cine necesitan historias que inviten a pasar un buen rato en familia. "Papá por siempre" promete cumplir con esa premisa: risas garantizadas y un mensaje sobre la paternidad que, según adelantos, no cae en lo cursi.

Desde Última Hora Diario vamos a seguir de cerca el desarrollo de esta producción. En cuanto se libere el primer avance o la fecha de estreno, estaremos contándoles todos los detalles. Mientras tanto, los que extrañaban ver a Campi y a La Chepi juntos ya pueden empezar a agendar esta comedia en su lista de pendientes.