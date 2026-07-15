Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Repasamos quiénes se llevaron el primer premio en cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde su debut en 2001 hasta la más reciente. Un recorrido por los nombres que marcaron la historia del reality.

Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país. A lo largo de sus distintas temporadas, 13 personas se llevaron el título de ganador y el premio correspondiente, cada uno con su propia historia dentro de la casa más famosa de la televisión.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo Corazza. El cordobés de 27 años se impuso en la final ante otros competidores y se convirtió en el primer nombre de una lista que ya suma más de dos décadas. Su victoria marcó el inicio de un fenómeno que aún hoy genera debate en redes y charlas de café.

En 2002, la segunda temporada coronó a Gabriel “Gabo” Fernández, un joven porteño que cautivó al público con su carisma y naturalidad. Su paso por la casa dejó frases y momentos que todavía se recuerdan en resúmenes de la historia del programa.

La tercera edición, en 2003, tuvo a Mariana “Nana” Fabbiani como ganadora. La modelo y conductora ya era conocida por el público, pero su participación consolidó su imagen y le permitió dar un salto en su carrera mediática.

Hubo que esperar hasta 2010 para ver la cuarta temporada, que ganó Jorge “Furia” Rial. El periodista y conductor, ya una figura consolidada, demostró que dentro de la casa también sabía jugar el juego de la estrategia y la popularidad.

En 2011, Diego “El Negro” Lipszyc se alzó con la victoria en la quinta edición. Su perfil bajo y su forma de relacionarse con los demás participantes le valieron el apoyo del público en una final muy peleada.

La sexta temporada, en 2012, tuvo como ganador a Andrés “Andy” Kusnetzoff. El conductor radial y televisivo repitió la fórmula de figuras mediáticas que ya habían probado suerte en otros realities y se llevaron el trofeo.

En 2015, María Fernanda “Feri” Calvo ganó la séptima edición. Su carisma y su forma de ser genuina conquistaron al público en una temporada que marcó el regreso fuerte del formato después de una pausa.

La octava temporada, en 2016, coronó a Mauricio “El Dipy” D’Alessandro, el humorista y cantante que se convirtió en uno de los ganadores más recordados por su humor y su forma de llevarse bien con casi todos los participantes.

En 2022, el reality volvió con todo y Santiago “Santi” Náñez se convirtió en el ganador de la novena temporada. Su victoria llegó después de semanas de alto rating y una final que se vivió con expectativa en todo el país.

La décima edición, también conocida como GH 2023, tuvo como ganador a Marcos “Marko” Gómez, quien se impuso en una definición ajustada y se llevó el premio mayor. Su paso por la casa generó tanto apoyo como polémicas, algo típico del programa.

La edición más reciente, Gran Hermano 2024, consagró a Facundo “Faku” Rodríguez como ganador. El joven entrerriano logró conectar con el público y se quedó con el primer puesto en una temporada que volvió a batir récords de audiencia.

Cada uno de estos ganadores tuvo su propio estilo: algunos fueron estratégicos, otros más emocionales, algunos ya eran conocidos y otros se hicieron famosos dentro de la casa. Lo que tienen en común es que lograron sobrevivir a las nominaciones, las estrategias, las peleas y las presiones de la convivencia extrema frente a millones de espectadores.

Gran Hermano no solo reparte premios en efectivo; también reparte fama, exposición y, en muchos casos, un cambio radical en la vida de los participantes. Algunos de los ganadores siguieron en la televisión, otros se alejaron del medio y unos pocos volvieron como participantes o conductores en ediciones posteriores.

Mirar la lista completa permite entender cómo cambió el formato, cómo evolucionó el público y cómo el reality se adaptó a los tiempos: de los realities más “puros” de los 2000 a las versiones más producidas y con mayor interacción digital de la última década.

Lista completa de ganadores de Gran Hermano Argentina:

2001: Marcelo Corazza

2002: Gabriel “Gabo” Fernández

2003: Mariana “Nana” Fabbiani

2010: Jorge “Furia” Rial

2011: Diego “El Negro” Lipszyc

2012: Andrés “Andy” Kusnetzoff

2015: María Fernanda “Feri” Calvo

2016: Mauricio “El Dipy” D’Alessandro

2022: Santiago “Santi” Náñez

2023: Marcos “Marko” Gómez

2024: Facundo “Faku” Rodríguez

Más allá de las polémicas que siempre rodean al programa, lo cierto es que estos nombres ya forman parte de la historia de la televisión argentina. Cada uno, a su manera, dejó huella en la casa de Gran Hermano y en la memoria del público que los acompañó semana tras semana.