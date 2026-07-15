Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina.

El reality show más famoso de la televisión argentina ya lleva más de dos décadas al aire y sigue generando la misma expectativa que en sus inicios. Desde que debutó en 2001 de la mano de Marcelo Tinelli, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones.

El formato, que consiste en aislar a un grupo de participantes en una casa vigilada 24 horas por cámaras, tiene como objetivo principal elegir al ganador por votación popular. El premio suele ser de 1 millón de pesos en las primeras ediciones, aunque en las últimas temporadas el monto se incrementó considerablemente.

A continuación, la lista completa de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia:

1. Gran Hermano 1 (2001) Ganador: Marcelo “El Tirri” Corazza El primer triunfador del reality se convirtió en un ícono instantáneo. Corazza, que ya era conocido por su paso por programas juveniles, se impuso en una final recordada.

2. Gran Hermano 2 (2002) Ganadora: Romina “Muni” Fernández La joven de 22 años proveniente de Mar del Plata se quedó con el primer puesto en una edición que consolidó el éxito del programa.

3. Gran Hermano 3 (2003) Ganador: Diego “El Pato” Armesto El cordobés se impuso en una temporada marcada por la polémica y los fuertes cruces dentro de la casa.

4. Gran Hermano 4 (2007) Ganadora: Mariana “Naná” Fabbiani La modelo y conductora se llevó el premio en la primera edición que volvió tras un paréntesis de varios años.

5. Gran Hermano 5 (2010) Ganador: Ariel “El Indio” Rodríguez El participante oriundo de Tucumán se coronó en una final que tuvo altos niveles de rating.

6. Gran Hermano 6 (2011) Ganador: Matías “El Pollo” Raguso El joven de La Plata se quedó con la victoria en una edición que contó con la participación de varias figuras mediáticas.

7. Gran Hermano 7 (2015) Ganadora: Carolina “Caro” Gálvez La participante de Mendoza se impuso en la primera temporada conducida por Jorge Rial.

8. Gran Hermano 8 (2016) Ganador: Nicolás “Nico” Gauthier El modelo uruguayo-argentino se llevó el premio mayor en una final muy reñida.

9. Gran Hermano 9 (2022) Ganadora: Juliana “Furia” Díaz La bailarina y profesora de fitness se convirtió en la ganadora de la edición que marcó el regreso del reality a Telefe tras varios años de ausencia. Su paso por la casa generó una enorme repercusión en redes sociales.

10. Gran Hermano 10 (2023-2024) Ganador: Marcos Ginocchio El joven de Salta se coronó en la que hasta ahora es la edición más larga de la historia del programa en Argentina. Su victoria fue celebrada en todo el país y le permitió llevarse un premio récord de 60 millones de pesos.

11. Gran Hermano 11 (2025) La edición más reciente, que se encuentra en curso al momento de esta publicación, todavía no tiene ganador definido. Las expectativas están puestas en quién se quedará con el título en una temporada que volvió a romper récords de audiencia.

Más allá de los ganadores oficiales, el programa dejó personajes que trascendieron la competencia: desde “el Chino” en la primera edición hasta Santiago del Moro como conductor actual, Gran Hermano sigue siendo un generador de conversación nacional.

Cada temporada trajo sus propios héroes y villanos, debates interminables en cafés y oficinas, y un sinfín de memes que todavía circulan por las redes. El reality no solo entretiene: también refleja, para bien o para mal, parte de lo que somos como sociedad.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate siempre está abierto.