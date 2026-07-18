Vuelve Love Is Blind Argentina: lo que se sabe de la nueva temporada

La segunda temporada del reality de Netflix ya tiene fecha de estreno y algunos detalles confirmados. Conoce qué esperar de los nuevos participantes y el formato.

La espera terminó para los fanáticos del dating show más adictivo de Netflix. Love Is Blind Argentina regresa con su segunda temporada, y aunque la plataforma todavía guarda algunos secretos bajo llave, ya se filtraron varios datos que dan una idea clara de lo que viene.

Según lo que se sabe hasta ahora, la nueva entrega se estrenará el próximo 9 de julio de 2025. El anuncio oficial llegó a través de las redes de Netflix Latinoamérica, donde se vio un breve teaser con pods oscuros, anillos y alguna que otra lágrima, los elementos clásicos que hicieron furor en la primera temporada.

El formato se mantiene intacto: un grupo de solteros y solteras se conocen a ciegas, sin verse físicamente, y solo a través de conversaciones en las famosas cápsulas. Si surge la conexión, se comprometen, se ven por primera vez y luego conviven en una burbuja de lujo antes de decidir si llegan al altar. En la versión argentina, el condimento local —el acento, los modismos y los dramas bien rioplatenses— sigue siendo uno de los grandes atractivos.

De la primera temporada quedó el recuerdo de parejas que se convirtieron en trending topic, rupturas en vivo y hasta un casamiento que todavía genera debate en las redes. Esa mezcla de romance, psicología barata y reality sin filtro parece haber calado hondo en la audiencia local, por eso Netflix decidió renovar rápido.

Según trascendió de fuentes cercanas a la producción, esta vez el casting buscó mayor diversidad: más edades, distintas provincias y perfiles que vayan más allá de los porteños típicos del primer ciclo. Se habla de participantes de Córdoba, Mendoza y el Litoral, lo que promete acentos y formas de ver el amor bien diferentes. También hay expectativa por ver si el programa se anima a tocar temas más profundos como la salud mental post-reality, algo que quedó pendiente en la temporada debut.

El equipo de producción, que ya demostró saber manejar el timing argentino, prometió “más drama, más sorpresas y menos filtro”. Palabras que, viniendo de un formato que ya de por sí es puro vértigo emocional, hacen prever una temporada todavía más intensa.

Por ahora no hay nombres confirmados —Netflix cuida eso como oro— pero los rumores en redes ya empezaron a volar. Lo que sí está confirmado es que el reality volverá a tener las icónicas fogatas donde se revelan las verdades más duras y los reencuentros que pueden terminar en abrazo o en portazo.

Para los que se engancharon con la primera entrega, esta segunda temporada llega como una revancha: más experiencia del equipo, participantes que ya saben cómo funciona el juego y, sobre todo, la misma pregunta de siempre: ¿puede el amor nacer realmente sin ver a la otra persona?

La respuesta, como siempre, la daremos todos juntos a partir del 9 de julio, cuando Love Is Blind Argentina regrese para volver a poner a prueba nuestros nervios y nuestras teorías sobre el romance moderno.