Cuándo es el estreno de Argentina, tierra de amor y venganza

La nueva ficción de Pol-ka con Mercedes Funes, Benjamín Vicuña y un elenco estelar llega a la pantalla. Te contamos la fecha y hora exacta del debut.

La espera está por terminar. Argentina, tierra de amor y venganza, la nueva superproducción de Pol-ka para Telefe, tiene fecha confirmada de estreno: lunes 10 de marzo a las 21.30.

La tira, que marca el regreso de la productora a la ficción diaria después de varios años, promete una mezcla de drama, romance y venganza ambientada en la Argentina de principios del siglo XX. Con guion de Lily Ann Martin y Pablo Junovich, la historia sigue a una joven inmigrante que llega al país buscando un futuro mejor y se ve envuelta en una trama de amor, traición y luchas por el poder.

El elenco que promete dar que hablar

Encabezan el reparto Mercedes Funes en el rol protagónico, acompañada por Benjamín Vicuña, Calu Rivero, Juan Gil Navarro, Leticia Bredice, Mariano Martínez, Fernanda Calvo y Matías Mayer, entre otros. También se suman figuras como Sofía Pachano, Guido Pieters y un importante grupo de actores que interpretan a inmigrantes de distintas colectividades.

Según trascendió, la producción invirtió fuertemente en reconstrucción de época, locaciones y vestuario para recrear el Buenos Aires de 1910-1920 con el mayor realismo posible.

Una apuesta fuerte de Telefe para el prime time

El canal viene apostando fuerte por la ficción nacional después del éxito de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) ya generó expectativa entre el público que busca historias con identidad local. Desde la emisora aseguran que la tira tendrá capítulos autoconclusivos pero con un arco central que se irá revelando de lunes a viernes.

"Es una historia que combina lo mejor del género: pasión, misterio y un fuerte componente histórico. Queremos que el público se enganche desde el primer capítulo", comentaron desde la producción.

Dónde y cómo seguirla

Además de su emisión tradicional por Telefe, la novela estará disponible en la plataforma de streaming del canal para que quienes no puedan verla en vivo puedan recuperarla más tarde. Se espera que, como ocurrió con otras producciones recientes, los capítulos se liberen completos en la plataforma poco después de su paso por el aire.

El estreno del lunes 10 de marzo marcará el comienzo de una nueva etapa para la ficción argentina en horario central. Con una inversión importante y un elenco de primer nivel, Argentina, tierra de amor y venganza llega para quedarse y disputar la atención del prime time.

¿Vas a sintonizarla desde el primer día? La cuenta regresiva ya empezó.