Santiago del Moro confirmó cuándo vuelve Gran Hermano: Generación Dorada

El conductor adelantó la fecha de estreno de la nueva edición del reality que reunirá a figuras icónicas de la televisión argentina. Se viene una temporada con mucho nostalgia y competencia.

Santiago del Moro, la cara visible de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, reveló este miércoles la fecha exacta de estreno de la esperada edición Gran Hermano: Generación Dorada.

Según confirmó el conductor en sus redes y en una entrevista con Ciudad Magazine, el reality show regresará el domingo 14 de septiembre a las 21.30 hs por la pantalla de Telefe. La noticia genera expectativa entre los seguidores del formato, que ya acumula varios ciclos exitosos desde su regreso en 2022.

Esta nueva temporada promete ser especial: el nombre Generación Dorada hace referencia a un grupo de participantes que marcaron época en la televisión argentina. Aunque el conductor no reveló todavía la lista completa de nombres, trascendió que varios históricos del medio aceptarían la propuesta de volver a convivir 24 horas bajo las cámaras.

Del Moro, que también conduce La Voz y otros ciclos de prime time, se mostró entusiasmado con este regreso. “Es una edición que va a sorprender, con gente que ya conoce el juego pero que va a vivirlo de otra manera”, adelantó en el reportaje.

La producción de la señal de Viacom ya está en plena etapa de casting y montaje del set, que según fuentes cercanas incluirá novedades tecnológicas y un diseño renovado. El formato mantendrá su esencia: nominaciones, salvaciones, pruebas semanales y, por supuesto, las tensiones que genera la convivencia extrema.

Desde su vuelta en 2022, Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina, logrando picos de rating que superaron los 20 puntos. La edición de 2023, con su final épico entre Furia, Juliana y el resto de los finalistas, dejó el listón alto y abrió la puerta a estas versiones temáticas.

La decisión de apostar por una Generación Dorada responde a una estrategia de nostalgia que viene dando resultados en otros formatos. Participantes que brillaron en los 90, 2000 y 2010 podrían compartir casa con algunos nombres más jóvenes, creando cruces generacionales que prometen generar debate tanto dentro como fuera de la casa.

Por ahora, el conductor pidió reserva sobre los nombres, aunque en los pasillos de los pasillos de Telefe ya se barajan candidatos como ex ganadores, ex participantes polémicos y figuras que dejaron huella en otros realities de la pantalla chica.

Lo que sí está confirmado es que Santiago del Moro volverá a estar al frente de las galas semanales, los debates de los domingos y las transmisiones en vivo que se extenderán durante toda la temporada. El periodista ya demostró en las ediciones anteriores su capacidad para manejar los tiempos del programa y conectar con el público que sigue el día a día de los participantes a través de la plataforma de streaming.

La fecha del 14 de septiembre ubica el estreno en plena primavera, momento estratégico para captar audiencia antes de la recta final del año televisivo. Desde la producción confían en que esta edición pueda repetir o mejorar los números de las anteriores, aprovechando además la fidelidad del público que sigue a Gran Hermano a través de las redes sociales.

Los fanáticos ya comenzaron a especular en las redes sobre posibles nombres. Algunos de los que suenan con fuerza son figuras como Nacho, Fede Bal, Romina Gaetani, Diego Maradona (h), entre otros que supieron pasar por la casa más famosa del país o por otros realities de la época dorada de la tele argentina.

Lo cierto es que habrá que esperar hasta el 14 de septiembre para conocer la lista oficial de participantes y ver cómo se arma esta Generación Dorada que promete dar que hablar durante varios meses.