Stray Kids: cuándo salen a la venta las entradas para el show en el Hipódromo de San Isidro

El grupo de K-pop confirmó su regreso a la Argentina con un mega show en el Hipódromo de San Isidro. Conocé la fecha de venta de entradas y todos los detalles.

El grupo surcoreano Stray Kids vuelve a la Argentina con un show de envergadura en el Hipódromo de San Isidro. La fecha confirmada es el domingo 20 de abril de 2025, y se espera que sea uno de los eventos de K-pop más importantes del año en el país.

La productora a cargo, DF Entertainment, anunció la noticia a través de sus redes y confirmó que la venta de entradas comenzará el miércoles 18 de diciembre a las 14 horas de manera exclusiva a través del sistema de Ticketmaster. Habrá preventa para clientes del Banco Nación el martes 17 de diciembre, desde las 14.

Stray Kids se presentó por primera vez en Buenos Aires en 2023 con dos fechas en el Movistar Arena que se agotaron en minutos. Ahora suben la apuesta con un espacio abierto que puede recibir más de 30 mil personas, en un formato similar al que usaron otros grupos del género como BLACKPINK o TWICE en sus visitas anteriores.

El grupo, formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, viene de romper récords a nivel global con su último disco ATE y de coronarse en festivales internacionales como Lollapalooza y el BST Hyde Park de Londres. En la Argentina ya tienen una base de fans consolidada que se autodenomina “STAY” y que viene reclamando un show masivo desde hace meses.

Precios y sectores

Aunque la productora todavía no difundió la grilla completa de precios, se espera que los tickets generales arranquen en valores similares a los de otros shows internacionales de este calibre en el mismo venue. Habrá sectores de campo, plateas preferenciales y zonas VIP con acceso a meet & greet en paquetes especiales.

Desde la organización recomiendan crear cuenta con anticipación en Ticketmaster y tener los datos de tarjeta cargados para agilizar el proceso. En 2023, las entradas para el Movistar Arena se agotaron en menos de 40 minutos.

Contexto de la gira

Este show forma parte de la gira mundial “dominATE World Tour”, que ya pasó por Asia, Norteamérica y Europa con estadios llenos. La parada argentina sería la única fecha en Sudamérica por ahora, lo que convierte al Hipódromo de San Isidro en punto de peregrinación para fans de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Para quienes no puedan conseguir entradas, se espera que el show sea transmitido en parte por plataformas de streaming o que haya proyecciones en fan meetings posteriores, aunque nada está confirmado todavía.

Consejos prácticos

Creá tu cuenta en Ticketmaster ya.

Usá una buena conexión de internet el día de la venta.

Revisá los términos de compra: una vez adquiridas, las entradas no son reembolsables.

Si vas a viajar desde el interior, empezá a mirar opciones de colectivo, tren o avión con tiempo.

El anuncio llega en un momento en que el K-pop sigue creciendo fuerte en la Argentina, con cada vez más artistas internacionales apostando a shows en espacios grandes. Stray Kids, con su mezcla de rap, pop y performance impecable, se consolidó como uno de los nombres que más tracciona.

Vayamos al dato: si en 2023 dos fechas cerradas se vendieron en minutos, este show en el Hipódromo puede ser histórico para la comunidad STAY local. El reloj ya está en marcha.