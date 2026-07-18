Heathers el musical llega a Buenos Aires: elenco, fechas y cómo comprar entradas

El icónico musical negro de culto basado en la película de 1988 se estrena en la ciudad con un elenco joven y talentoso. Conoce las funciones, precios y dónde conseguir las entradas para esta producción que combina humor ácido y crítica social.

El próximo 5 de marzo se estrena en Buenos Aires Heathers: The Musical, la adaptación teatral del filme de culto de 1988 protagonizado por Winona Ryder y Christian Slater. La versión local, producida por Onírica Producciones, llega al Teatro El Galpón de Abasto con un elenco fresco y prometedor que busca capturar la mezcla exacta de humor negro, sátira adolescente y números musicales potentes que hicieron famosa a la obra.

La dirección está a cargo de Matías De Zan, quien ya tiene experiencia en musicales con impronta oscura y coral. La puesta promete ser fiel al espíritu original pero con guiños locales: la secundaria Westerburg High se sentirá un poco como cualquier colegio de clase media porteña, con sus jerarquías crueles, sus modas y sus violencias invisibles. La coreografía corre por cuenta de Lucía Ibarlucía y la dirección musical por Santiago Ramírez.

El elenco principal

Verónica Sawyer, la antiheroína que intenta sobrevivir al sistema de popularidad del colegio, será interpretada por Violeta Urrutia. La joven actriz, que viene de destacarse en producciones independientes, aporta la vulnerabilidad y el filo necesario para el personaje. JD, el rebelde con chaqueta de cuero y dinamita en la mochila, estará en manos de Facundo Romani, quien ya demostró su potencia vocal y carisma en otros musicales.

Las tres Heathers —Heather Chandler, Heather Duke y Heather McNamara— serán encarnadas por Camila Pimentel, Martina Terlizzi y Rocío Igarzábal respectivamente. El resto del elenco lo completan Juan Cruz Poretti, Sofía Marinaro, Agustín Sampaoli y un coro de estudiantes que funciona casi como personaje colectivo.

Funciones y precios

Heathers tendrá funciones de jueves a domingo. Los jueves y viernes a las 20.30, los sábados a las 19 y 21.30, y los domingos a las 18.30. La temporada inicial está programada hasta el 27 de abril, con posibilidad de prórroga según respuesta de público.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketek y en la boletería del teatro. Los precios van desde $18.000 (platea general) hasta $28.000 (platea VIP y pullman). Hay descuentos del 20% para estudiantes y jubilados presentando carnet, y paquetes para grupos de cuatro o más personas. Los miércoles habrá función accesible con precio único de $12.000 y subtítulos para personas con disminución auditiva.

Por qué importa Heathers hoy

Treinta y seis años después de la película, la historia de Verónica, JD y las chicas que dominan el colegio sigue siendo incómodamente actual. El bullying, las redes sociales como nueva versión de los pasillos, la presión por encajar y la violencia que se esconde detrás de la sonrisa perfecta siguen siendo temas que resuenan con fuerza entre adolescentes y también entre quienes ya no lo son tanto.

El musical, con libro y letras de Kevin Murphy y Laurence O’Keefe, transforma esa oscuridad en canciones pegadizas y coreografías afiladas. “Candy Store”, “Dead Girl Walking”, “Seventeen” y “Meant to Be Yours” ya son clásicos del circuito off-Broadway y se espera que funcionen igual de fuerte en Buenos Aires.

"No vinimos a hacer una copia exacta de la película ni de la versión de Broadway", explicó De Zan en una reciente charla con la prensa. "Queremos que el público argentino se sienta interpelado, que reconozca sus propias Heathers y sus propios JD. Porque el infierno del colegio no es norteamericano: es universal".

Las primeras funciones ya tienen más de la mitad de las localidades vendidas, lo que habla de la expectativa que genera un título que hasta ahora solo había circulado en lecturas y versiones universitarias. Para muchos será la primera vez que vean Heathers completo y en vivo. Para otros, la oportunidad de volver a esa mezcla exacta de risa nerviosa y escalofrío que solo este material sabe provocar.

Cómo comprar las entradas

Ingresá a Ticketek y buscá “Heathers”.

Elegí fecha y ubicación.

Aplicá descuentos si correspondiera.

Confirmá y listo: tenés tu lugar para una de las propuestas más esperadas del circuito musical porteño este 2026.

¿Vale la entrada? Por ahora, todo indica que sí. El elenco es joven pero sólido, la producción promete cuidar los detalles y la historia, por más oscura que sea, sigue siendo una de las más inteligentes que dio el género en las últimas décadas. En una cartelera saturada de princesas y jukebox, Heathers aparece como la opción con dientes. Y en el teatro, a veces, es justamente eso lo que uno va a buscar.