Vuelve el fútbol argentino: así se juega la fecha 10 de la Liga Profesional tras el paro de AFA

Después de la suspensión por el paro de Futbolistas Argentinos Agremiados, la Liga Profesional retoma la actividad con la décima fecha. Repasamos los partidos, horarios, TV y cómo queda la tabla.

El fútbol argentino regresa este fin de semana tras el paro de 48 horas decretado por Futbolistas Argentinos Agremiados en reclamo por deudas de algunos clubes y condiciones laborales. La fecha 10 de la Liga Profesional se jugará de manera completa entre viernes y lunes, con varios clásicos y duelos clave en la pelea por el título y los promedios.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional confirmaron el cronograma completo. El plato fuerte será el superclásico del domingo entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, que se disputará a las 17 y será transmitido por TNT Sports. Ambos llegan con realidades distintas: River busca estabilizarse bajo la conducción de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo, mientras Boca, con Diego Martínez, intenta sumar para no alejarse de los de arriba.

La fecha arranca el viernes a las 19 en el Kempes con Talleres de Córdoba frente a Independiente. El local, uno de los animadores del torneo, quiere aprovechar su localía para seguir en la cima. El Rojo, por su parte, necesita puntos para alejarse de la zona baja de la tabla de promedios.

El sábado se jugarán cuatro partidos. A las 15, Estudiantes de La Plata recibirá a Huracán en el Uno. A las 17.30 será el turno de Rosario Central contra Lanús en el Gigante de Arroyito. A la misma hora, San Lorenzo visitará a Godoy Cruz en Mendoza. Y a las 20, Vélez enfrentará a Argentinos Juniors en Liniers.

El domingo, además del superclásico, Newell's Old Boys recibirá a Gimnasia de La Plata en el Coloso Bielsa desde las 15, mientras que a las 19.30 se enfrentarán Instituto y Racing en Alta Córdoba. El lunes cerrarán la fecha Banfield ante Central Córdoba de Santiago del Estero a las 19 y Platense frente a Deportivo Riestra a las 21.30.

La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium, TNT Sports y TyC Sports según el partido. Varias emisoras de streaming también ofrecerán el servicio de pago. Desde la AFA se confirmó que no habrá cambios de horario de último momento salvo imprevistos climáticos o de seguridad.

En la tabla de posiciones, Talleres lidera con 19 puntos, seguido de cerca por Boca, Estudiantes y Racing. Abajo, con los promedios en la mira, Arsenal y Tigre son los más complicados, aunque la fecha 10 puede modificar mucho el panorama. El paro dejó a los planteles sin actividad formal durante casi una semana, por lo que se espera que los equipos lleguen con algo de oxidación.

"Es un alivio que vuelva la pelota a rodar. El fútbol no puede parar tanto tiempo", dijo un DT consultado por Última Hora Diario que prefirió mantener el anonimato. La Liga Profesional espera que esta reanudación sirva también para destrabar las conversaciones pendientes entre la AFA, los clubes y el gremio de jugadores.

Con esta fecha 10 se completará la primera rueda del torneo para algunos equipos y se entrará de lleno en la recta final del año futbolístico. Queda claro que, más allá de los resultados, el regreso del espectáculo es una buena noticia para millones de hinchas que extrañaban su dosis semanal de pasión nacional.