Con River eliminado de todo, así quedó la tabla anual tras el empate de Boca con Vélez

Tras el 1-1 entre Boca y Vélez, se actualizó la tabla anual de la Liga Profesional. River, ya sin chances en ningún torneo, quedó lejos de la clasificación a copas internacionales.

El empate 1-1 entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en La Bombonera no solo dejó un sabor amargo para los xeneizes, que perdieron dos puntos clave en la pelea por el título, sino que también reconfiguró la tabla anual de la temporada 2026.

Con River Plate ya eliminado de toda competencia —tanto de la Copa Libertadores como de cualquier posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana o a la próxima edición de la Libertadores vía la tabla anual—, el foco se centró en quiénes se repartirán los cupos internacionales restantes.

La tabla anual actualizada

Boca Juniors, con 48 puntos en lo que va del año, lidera de manera cómoda la clasificación general. Le siguen Estudiantes de La Plata con 45 y Talleres de Córdoba con 43. Vélez, tras el empate en el sur de la ciudad, alcanzó los 41 puntos y se consolidó en el cuarto lugar.

River, por su parte, quedó estancado en 36 unidades, a 12 puntos del último lugar que hoy otorga Sudamericana (asumiendo que los campeones de los torneos cortos ya clasifican a Libertadores). Matemáticamente, el Millonario ya no tiene margen para pelear por un boleto internacional a través de esta vía.

Cómo impacta en la clasificación a copas

El empate en La Bombonera benefició especialmente a Vélez, que dio un paso importante para asegurar su lugar en la próxima Sudamericana. Independiente, Racing y Huracán, que vienen peleando más abajo, deberán sumar de a tres en las fechas que restan si quieren meterse en la conversación.

Para Boca, el resultado significó una oportunidad perdida en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026, pero mantiene su dominio en la tabla anual, lo que le daría un colchón importante de cara a las copas de 2027.

El caso River

La temporada del equipo de Núñez ha sido una de las más irregulares de los últimos años. Eliminado tempranamente de la Copa Libertadores, sin chances reales en el torneo local y ahora también fuera de la tabla anual, River cerrará el 2026 sin participación internacional en 2027. Es un golpe duro para uno de los grandes del fútbol argentino.

Quedan aún varias fechas por jugarse y, como siempre en el fútbol local, todo puede cambiar con un par de resultados. Pero la foto actual es clara: Boca manda en lo que va del año, Vélez se acerca a los puestos de vanguardia y River ya piensa en resetear el plantel para el año que viene.

La atención ahora se traslada a la próxima jornada, donde los equipos que todavía tienen chances en la tabla anual buscarán recortar distancias o consolidar sus posiciones de cara a la definición de los cupos continentales.