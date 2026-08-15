La AFA lanza la categoría Sub-12 en el fútbol femenino

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó el inicio de la división Sub-12 para el torneo femenino, un paso histórico que amplía la base formativa y busca seguir creciendo en todo el país.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso concreto para seguir fortaleciendo el fútbol femenino al poner en marcha la categoría Sub-12. La medida, anunciada esta semana, representa un hito porque por primera vez se crea una división oficial para niñas de entre 10 y 12 años dentro de las competencias nacionales.

Hasta ahora, la estructura del femenino argentino arrancaba de manera más consolidada en Sub-14, lo que dejaba un vacío importante en las edades iniciales. Con esta decisión, la AFA busca captar a las jugadoras más chicas, darles competencia organizada y garantizar un camino de desarrollo más progresivo y profesional desde edades tempranas.

Según fuentes de la casa madre del fútbol argentino, el torneo Sub-12 femenino se pondrá en marcha en las próximas semanas con formato de zonas y fixture a definir por las ligas regionales. El objetivo es que la categoría tenga alcance federal y no se limite solo a los clubes de Primera División de Buenos Aires.

Desde el área de Fútbol Femenino de la AFA destacaron que esta iniciativa responde a la creciente demanda de familias e instituciones que ya venían trabajando de manera informal con equipos infantiles. “Es un paso necesario para seguir construyendo una pirámide sólida”, afirmaron.

El lanzamiento llega en un momento de expansión del deporte. En los últimos años el femenino argentino sumó licencias profesionales, mayor cobertura mediática y resultados deportivos que impulsaron la visibilidad, como la participación constante en Copas del Mundo y la consolidación de la Liga Profesional Femenina.

Para los clubes, la nueva categoría implica también un desafío organizativo: deberán adaptar sus divisiones inferiores, sumar entrenadoras y preparadoras físicas especializadas en formativas, y garantizar condiciones de seguridad y acompañamiento adecuadas para las más chicas.

Lautaro Fenoglio, especialista en análisis deportivo, sostiene que esta medida es mucho más que un anuncio institucional: “No es magia, es laburo. Crear una Sub-12 significa pensar en el desarrollo a largo plazo, corregir la curva de deserción que se produce entre los 11 y 13 años y darles a las nenas la misma seriedad formativa que hace décadas tienen los varones”.

Con esta decisión, la AFA se alinea con las tendencias de las federaciones más avanzadas de la Conmebol y de Europa, donde las categorías pre-adolescentes femeninas ya son parte natural del ecosistema competitivo.

El debut oficial de los primeros partidos Sub-12 está previsto para las próximas semanas, una vez que se complete la inscripción de equipos y se defina el calendario. Para muchas jugadoras, entrenadoras y familias, este torneo marcará el primer registro oficial de sus nombres en la historia del fútbol argentino femenino.