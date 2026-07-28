Vuelve a subir el riesgo país en medio de la caída de bonos y acciones locales

El indicador que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de EE.UU. subió 32 puntos básicos y se ubicó en 1.185. Los bonos soberanos cayeron hasta 3% y las acciones argentinas operaron en rojo en Wall Street.

El riesgo país volvió a mostrar una tendencia alcista este martes 28 de julio de 2026 y trepó 32 puntos básicos hasta ubicarse en los 1.185 puntos, según el indicador que elabora el JP Morgan. La suba se produjo en medio de una nueva rueda negativa para los bonos soberanos en dólares y para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

Los títulos públicos en moneda extranjera cerraron con pérdidas generalizadas de entre 1% y 3%. Los más castigados fueron los bonos de ley local, que sufrieron el impacto de una mayor aversión al riesgo y la salida de inversores institucionales. El bono AL30, uno de los más operados, cayó 2,8% y el GD30 retrocedió 2,1%.

En el mercado de acciones, los ADRs de empresas argentinas operaron mayoritariamente en rojo. YPF perdió más de 3%, mientras que Banco Macro y Grupo Galicia cedieron entre 2% y 2,5%. El S&P Merval, por su parte, cerró con una baja cercana al 1,8% en pesos, aunque en dólares la caída fue más pronunciada por la leve apreciación del billete.

"Estamos viendo un movimiento de toma de ganancias después de la fuerte suba que tuvieron los activos locales en las últimas semanas. Además, el dato de inflación de Estados Unidos que se conoció la semana pasada generó cierta cautela en los mercados emergentes", explicó un operador de un banco local que pidió reserva de su nombre.

El contexto internacional tampoco ayudó: los bonos del Tesoro norteamericano volvieron a subir su rendimiento, lo que presiona a la baja los precios de los emergentes. En ese marco, el dólar blue operó estable en torno a los $1.380 para la venta, mientras que los dólares financieros (MEP y CCL) mostraron leves alzas.

Desde el equipo económico se mantiene el discurso de que la macro sigue mejorando y que la renegociación de la deuda con el FMI avanza según lo previsto. Sin embargo, en la city porteña crece la preocupación por la falta de novedades concretas sobre un nuevo acuerdo que permita despejar el horizonte financiero para 2027.

"El riesgo país por encima de los 1.100 puntos ya empieza a ser un ruido para el ingreso de capitales frescos. Si no logramos bajar de esa zona antes de fin de año, se va a complicar el retorno al mercado voluntario de crédito", señaló un analista de un fondo de inversión extranjero.

Por ahora, el Gobierno apuesta a que la acumulación de reservas del Banco Central y la baja de la inflación mensual sigan siendo los principales anclajes de confianza. Pero el mercado, una vez más, votó con los pies: vendió bonos y acciones locales y volvió a empujar el riesgo país hacia arriba.

La jornada de hoy deja en claro que la volatilidad sigue siendo alta y que cualquier dato externo o demora en las negociaciones con los organismos internacionales puede revertir rápidamente el clima de optimismo que se había instalado en los últimos meses.