Ajustes en fletes marítimos no impactan los costos del comercio exterior dominicano

A pesar de los recientes incrementos en los fletes internacionales, los costos totales del comercio exterior de República Dominicana se mantuvieron estables según datos oficiales del sector.

Los ajustes al alza registrados en los fletes marítimos internacionales en las últimas semanas no se tradujeron en un aumento de los costos totales del comercio exterior de República Dominicana, según datos consolidados por las autoridades aduaneras y portuarias del país.

El informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con fecha del 15 de julio de 2026, indica que el costo promedio por contenedor full en las rutas principales hacia Europa y Estados Unidos se mantuvo en niveles similares a los del segundo trimestre, a pesar de que las navieras aplicaron subas de entre 8% y 15% en algunos tramos.

Fuentes del sector portuario consultadas por Infobae explicaron que este fenómeno se explica por una combinación de factores: mayor eficiencia operativa en los puertos de Caucedo y Haina, una leve apreciación del peso dominicano frente al dólar y, principalmente, la renegociación de contratos a largo plazo que varias empresas dominicanas cerraron antes de la última ola de aumentos.

"Los fletes subieron, sí, pero el costo logístico total —que incluye manejo portuario, seguro y transporte terrestre— no se movió de manera significativa. Eso es lo que realmente le importa al exportador dominicano", señaló un operador logístico con base en Santo Domingo que prefirió no ser identificado.

Según cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas, el valor FOB de las exportaciones entre enero y junio de 2026 creció un 6,2% interanual, mientras que el costo promedio de flete por tonelada métrica se mantuvo prácticamente plano respecto al mismo período del año anterior.

Este dato resulta especialmente relevante para un país cuya economía depende fuertemente del comercio exterior: las exportaciones de oro, plata, cigarros, banano, cacao y productos farmacéuticos representan más del 35% del PIB dominicano.

Desde el sector privado, la Asociación de Exportadores (ADOEXPO) celebró la noticia pero advirtió que la estabilidad actual podría ser transitoria. "Si los fletes siguen subiendo por tensiones geopolíticas o por el encarecimiento del combustible, vamos a empezar a verlo reflejado en los márgenes", indicó su presidente en una rueda de prensa reciente.

El contexto internacional muestra que, si bien el Índice de Fletes de Shanghái (SCFI) registró incrementos puntuales, varias rutas clave para República Dominicana —especialmente las que conectan con la Costa Este de Estados Unidos— se beneficiaron de una mayor oferta de capacidad naviera tras la entrada en servicio de nuevos buques.

Especialistas consultados coinciden en que la clave para mantener esta estabilidad radica en continuar invirtiendo en infraestructura portuaria y en la digitalización de los procesos aduaneros, medidas que ya vienen implementando las autoridades dominicanas desde 2024.

Por ahora, el dato es claro: los ajustes en los fletes marítimos no elevaron los costos del comercio exterior dominicano en el primer semestre de 2026. Una buena noticia para un sector que viene de años complicados por la pandemia y la disrupción de las cadenas de suministro globales.