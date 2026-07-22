Volatilidad en Wall Street por las amenazas de Trump sobre Irán

Los mercados de Nueva York cerraron con fuertes oscilaciones luego de las declaraciones del expresidente Donald Trump sobre posibles acciones contra Irán, en medio de tensiones geopolíticas que preocupan a inversores globales.

La volatilidad volvió a adueñarse de Wall Street este miércoles, con los principales índices cerrando la jornada con movimientos erráticos tras las renovadas amenazas de Donald Trump respecto del conflicto con Irán.

El Dow Jones cayó un 0,8% al cierre, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq terminaron con leves alzas del 0,2% y 0,5% respectivamente, en una sesión marcada por la incertidumbre geopolítica. Los inversores reaccionaron con cautela a las declaraciones del exmandatario republicano, quien advirtió que “Irán pagará un precio muy alto” si persiste en su apoyo a grupos que atacan intereses estadounidenses en la región.

Según datos de mercado, el VIX —el índice que mide la volatilidad esperada— subió más de un 12% durante la jornada, reflejando el nerviosismo de los operadores. Analistas de bancos de inversión como JPMorgan y Goldman Sachs señalaron que las tensiones en Medio Oriente suelen generar picos de aversión al riesgo, especialmente cuando involucran al principal exportador de petróleo de la OPEP.

Trump, que aspira a volver a la Casa Blanca, utilizó su plataforma en Truth Social para reiterar su postura dura contra el régimen iraní, recordando los ataques a bases estadounidenses durante su anterior administración. Aunque no se trata de una crisis inminente, el mercado leyó las palabras como un posible catalizador de escalada en caso de que Trump retorne al poder.

En el plano local, la suba del precio del petróleo Brent —que trepó hasta los 78 dólares por barril— impactó en las cotizaciones de las energéticas. ExxonMobil y Chevron cerraron con ganancias superiores al 2%, mientras que las aerolíneas como Delta y American Airlines cedieron terreno por el temor a mayores costos de combustible.

Desde Buenos Aires, el impacto se sintió en los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. YPF subió casi un 4% impulsada por el petróleo, pero otros nombres como Globant y Mercado Libre terminaron en terreno mixto ante la mayor cautela general.

Economistas consultados coinciden en que, más allá del ruido de corto plazo, el verdadero riesgo para los mercados sería una disrupción real en el estrecho de Ormuz, que podría disparar el petróleo por encima de los 100 dólares y generar una fuerte presión inflacionaria global.

Por ahora, los inversores optan por la prudencia: los bonos del Tesoro estadounidense subieron de precio (bajaron sus rendimientos) y el oro, refugio clásico, ganó terreno. La Reserva Federal, que se reúne la semana próxima, podría encontrar un panorama más complicado si las tensiones escalan.

En Última Hora Diario seguimos de cerca cómo estos movimientos geopolíticos impactan tanto en Wall Street como en el bolsillo de los argentinos, donde el dólar blue y las cotizaciones financieras suelen reaccionar con sensibilidad a cualquier ruido internacional.