Mercados globales en una jornada frenética: qué pasó y por qué

Wall Street, Europa y Asia cerraron con movimientos bruscos ante temores de recesión en EE.UU. y la escalada de la guerra comercial. El impacto en los bonos y el dólar también se sintió en la región.

Los mercados globales atravesaron este miércoles una de las jornadas más volátiles del año. Wall Street abrió con fuertes bajas, Europa siguió el mismo camino y los índices asiáticos cerraron mixtos pero con tensión visible. El disparador principal fue el dato de empleo estadounidense más débil de lo esperado, que avivó los temores de una recesión en la primera economía del mundo.

El Dow Jones cayó más de 800 puntos en la apertura, aunque logró recortar pérdidas hacia el cierre. El S&P 500 y el Nasdaq también operaron en territorio negativo, con los inversores saliendo masivamente de acciones tecnológicas y de alto riesgo. En paralelo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó con fuerza, lo que refleja la búsqueda de refugio en activos seguros.

En Europa la situación no fue distinta. El FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París y el DAX alemán cerraron con caídas superiores al 2%. Los bancos y las automotrices fueron los más castigados. Desde Bruselas, analistas apuntaron a la combinación de datos débiles de China y la incertidumbre por las nuevas tarifas que prepara la administración Trump.

Asia no escapó al movimiento. La bolsa de Tokio cayó casi 3%, mientras que en Hong Kong el Hang Seng logró cerrar levemente positivo gracias a las expectativas de estímulos del Banco Popular de China. En Seúl, el Kospi perdió más de 2% ante el temor de que una guerra comercial abierta afecte las exportaciones surcoreanas.

El dólar se fortaleció frente a las principales monedas. El euro cayó a su nivel más bajo en seis meses y el yen japonés, pese a su tradicional rol de refugio, también mostró debilidad ante la divisa norteamericana. En el mercado de commodities, el petróleo WTI bajó por debajo de los 70 dólares el barril ante el pronóstico de menor demanda global.

En la Argentina, el impacto se sintió en el mercado de bonos y en la cotización del dólar blue, que subió varios pesos en la city porteña. Los ADRs de empresas locales que cotizan en Nueva York cerraron con fuertes rojos, liderados por bancos y energéticas. Analistas locales advierten que una recesión en EE.UU. complicaría aún más el panorama fiscal y el acceso al financiamiento externo.

Desde el punto de vista institucional, el movimiento de hoy vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la capacidad de respuesta de los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos enfrenta un dilema clásico: bajar las tasas para estimular la economía o mantenerlas para controlar una inflación que todavía no está completamente domada.

Hasta acá, los hechos. El anuncio de ayer de la Casa Blanca sobre nuevas tarifas a importaciones chinas se cruzó con un dato de empleo que nadie esperaba tan malo. El resultado es una jornada que los operadores van a recordar durante semanas. La pregunta que queda abierta es si esto marca el inicio de una corrección más profunda o solo un episodio de pánico temporal.

Los inversores ahora miran con atención los próximos datos de inflación y el discurso que pueda dar Jerome Powell en las próximas horas. Mientras tanto, en los escritorios de trading de todo el mundo, la única certeza es que la volatilidad llegó para quedarse.