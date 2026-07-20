Irán intensifica ataques en Medio Oriente bajo asedio y sin apoyo de China ni Rusia

Mientras Teherán multiplica sus acciones en la región, sus tradicionales aliados optan por la cautela y evitan compromisos directos. Un aislamiento que cambia el mapa de tensiones en Medio Oriente.

Irán parece haber decidido que, si está bajo asedio, mejor no quedarse quieto. En las últimas semanas multiplicó sus operaciones proxy y ataques directos en varios frentes de Medio Oriente, desde el apoyo reforzado a milicias en Irak y Siria hasta el respaldo logístico a los hutíes en el Mar Rojo y una escalada retórica y operativa contra Israel.

Lo que llama la atención no es solo la intensidad, sino el contexto: sus dos grandes aliados estratégicos, China y Rusia, optaron por una cautela casi estudiada. Ninguno de los dos parece dispuesto a jugarse fuerte por Teherán en este momento. Esa distancia marca un cambio sutil pero relevante en la geopolítica regional.

Desde hace meses, Irán viene sintiendo la presión. Las sanciones económicas lo ahogan, el programa nuclear está bajo lupa internacional y el cerco israelí se estrecha. En respuesta, el régimen de los ayatolás activó casi todos sus frentes. Los hutíes siguen atacando buques comerciales en el Mar Rojo, Hezbolá mantiene la tensión en la frontera libanesa y las milicias chiitas en Irak y Siria incrementaron sus acciones contra bases estadounidenses.

"Es una estrategia de presión múltiple", explica un analista consultado por agencias internacionales. "Irán busca demostrar que puede generar costos altos sin necesidad de una guerra total". Pero esa apuesta tiene un límite: sin respaldo logístico o diplomático firme de sus socios, el riesgo de quedar expuesto crece.

China, que es el principal comprador de petróleo iraní, mantiene una posición ambigua. Beijing condena las sanciones estadounidenses y defiende el derecho de Irán a un programa nuclear civil, pero evita cualquier gesto que pueda interpretarse como apoyo militar. Sus intereses en el Golfo Pérsico y su necesidad de estabilidad para el comercio global pesan más que la lealtad ideológica.

Rusia, por su parte, está demasiado concentrada en Ucrania. Aunque mantiene vínculos técnicos y de inteligencia con Irán (incluyendo el uso de drones iraníes en el frente europeo), Moscú no quiere abrir un segundo frente de tensión con Occidente en Medio Oriente. Las reuniones recientes entre funcionarios rusos e iraníes fueron más protocolares que operativas.

Este aislamiento relativo obliga a Irán a depender cada vez más de su propio arsenal y de sus redes de milicias. Fuentes diplomáticas en la región indican que Teherán habría incrementado el envío de misiles y tecnología a sus aliados, una forma de "tercerizar" el conflicto sin comprometer directamente a sus fuerzas regulares.

El cálculo es riesgoso. Israel ya demostró en varias ocasiones su capacidad de golpear en territorio iraní y de neutralizar figuras clave de la Guardia Revolucionaria. Cada escalada genera una respuesta proporcional que, hasta ahora, no ha desembocado en guerra abierta pero mantiene la región al borde.

Desde Washington y Bruselas observan con atención esta dinámica. La cautela de China y Rusia abre una ventana para una presión diplomática más coordinada, aunque nadie descarta que un error de cálculo termine encendiendo la mecha.

Mientras tanto, en las calles de Teherán el discurso oficial sigue siendo de desafío. "No estamos solos", repiten los voceros. La realidad sobre el terreno, sin embargo, muestra a un Irán que intensifica sus ataques precisamente porque sus grandes aliados eligieron, por ahora, mirar desde la tribuna.