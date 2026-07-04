Violenta persecución en Villa Lugano: un ladrón muerto, otro detenido y dos prófugos

Un intento de robo derivó en una intensa persecución policial en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los delincuentes falleció en el lugar, mientras que otro fue aprehendido y dos lograron escapar.

Una violenta persecución se desató en las últimas horas en el barrio porteño de Villa Lugano, luego de un intento de robo. El saldo fue un delincuente muerto, otro detenido y dos prófugos que lograron escapar de la policía.

Según los primeros datos, todo comenzó cuando un grupo de al menos cuatro personas intentó cometer un asalto. Alertados por una denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron una persecución que derivó en un enfrentamiento armado en plena vía pública.

En el marco de la balacera, uno de los ladrones resultó gravemente herido y falleció en el lugar. Fuentes policiales confirmaron que el delincuente presentaba múltiples impactos de bala. Otro integrante de la banda fue detenido en las inmediaciones, mientras que los dos restantes huyeron y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió en las cercanías de la avenida General Paz y las vías del ferrocarril, una zona que en los últimos años acumuló varios episodios de inseguridad. Vecinos del barrio relataron haber escuchado al menos una decena de disparos en pocos minutos, lo que generó pánico entre quienes circulaban por la zona.

Interviene en la investigación la Justicia porteña, que ya ordenó las pericias de rigor en el lugar del hecho. Se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre la identidad de los involucrados y las circunstancias exactas que derivaron en el enfrentamiento.

Este tipo de persecuciones con desenlace fatal reavivan el debate sobre los protocolos policiales en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en barrios del sur donde los robos y la violencia callejera se han convertido en una preocupación constante para los vecinos.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño informaron que se reforzará la presencia policial en la zona mientras duren las tareas de búsqueda de los dos prófugos. Por el momento no se reportaron heridos entre los efectivos ni entre transeúntes.