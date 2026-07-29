Se conoció la primera foto del detenido por el femicidio de una modelo argentina

La Justicia identificó y detuvo a un hombre como principal sospechoso del asesinato de la modelo que apareció sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo. La imagen del imputado se difundió en las últimas horas.

La causa por el femicidio de una joven modelo argentina registró un avance clave en las últimas horas: se conoció la primera imagen del hombre detenido como principal sospechoso del crimen.

Según fuentes judiciales, el imputado fue arrestado días atrás y ya fue indagado por la fiscal a cargo de la investigación. La fotografía, que muestra a un hombre de unos 35 años con cabello corto y barba, comenzó a circular en medios y redes este viernes.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. La víctima, una modelo de 28 años que había participado en campañas publicitarias y desfiles, fue hallada sin vida con signos de violencia. La autopsia determinó que la muerte fue por asfixia mecánica, lo que rápidamente orientó la pesquisa hacia un femicidio.

Los investigadores trabajaron sobre las cámaras de seguridad del edificio, el análisis de las comunicaciones de la víctima y testimonios de personas cercanas. Todo eso permitió identificar al detenido, quien mantenía una relación ocasional con la modelo según las pruebas recolectadas.

El abogado de la familia de la víctima expresó que esperan que se profundice la investigación y se determinen todas las responsabilidades. "No queremos que sea un caso más", señaló en diálogo con la prensa.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el detenido se negó a declarar en la indagatoria y que se le imputa el delito de femicidio agravado por el vínculo. La medida de prisión preventiva ya fue solicitada.

Este tipo de crímenes sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de violencia de género en la Argentina. Organizaciones feministas volvieron a pedir mayor celeridad en las investigaciones y políticas públicas más efectivas de prevención.

La pesquisa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o medidas procesales en los próximos días. La foto del imputado se convirtió en la imagen que cierra una semana de intensa búsqueda policial y judicial.