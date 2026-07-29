Detuvieron en Tucumán a prófugo por traslado de 20 kilos de cocaína y lo trasladaron a Salta

El hombre, buscado desde hace meses por un caso de narcotráfico en Salta, fue capturado en la provincia vecina. Las autoridades lo pusieron a disposición de la Justicia federal salteña.

Un hombre que se encontraba prófugo desde hacía varios meses por el traslado de casi 20 kilos de cocaína fue detenido en Tucumán y posteriormente trasladado a Salta, donde deberá responder ante la Justicia federal.

Según informaron fuentes judiciales, el operativo se concretó en las últimas horas en territorio tucumano. El individuo, cuya identidad no fue revelada para no entorpecer la investigación, ya fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Salta que entiende en la causa.

El caso se remonta a un procedimiento anterior en el que se incautaron 19,8 kilos de cocaína que el prófugo intentaba mover desde el norte hacia otras provincias. Por ese hecho tenía pedido de captura activa desde principios de año. La investigación, a cargo de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, permitió su ubicación en Tucumán tras tareas de inteligencia.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y el detenido quedó alojado en una unidad carcelaria de Salta a la espera de las próximas medidas procesales. La causa investiga no solo el transporte de la droga sino también posibles conexiones con una red de narcotráfico que opera en el norte del país.

Desde la Justicia salteña confirmaron que el hombre ya prestó declaración indagatoria y que se le imputa el delito de transporte de estupefacientes en grado de tentativa. La pena que enfrenta podría superar los ocho años de prisión.

Este tipo de operativos reflejan el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Salta y Tucumán para desarticular el traslado de droga por las rutas del norte argentino, una zona que sigue siendo crítica para el narcotráfico.