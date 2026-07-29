Tres de Febrero: policía retiró dinero de un banco, lo siguieron motochorros y mató a uno

Un oficial retirado sacó efectivo de una sucursal en Tres de Febrero y fue perseguido por dos motochorros. En el forcejeo, disparó y mató a uno de los asaltantes. La fiscalía investiga si se trató de legítima defensa.

Un policía retirado de 42 años mató a uno de dos motochorros que lo asaltaron tras retirar dinero de un banco en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 13:30 en la esquina de Las Heras y Darwin.

Según los primeros datos de la investigación, el hombre había salido de una sucursal bancaria con una suma de dinero en efectivo cuando fue interceptado por dos individuos que circulaban en una moto. Los asaltantes lo amenazaron con un arma para robarle. En el forcejeo, el policía extrajo su arma reglamentaria y disparó, impactando en el torso de uno de los delincuentes, que falleció en el lugar.

El otro motochorro escapó a bordo de la motocicleta y es intensamente buscado por personal de la comisaría local y de la Policía Bonaerense. Fuentes judiciales indicaron que el oficial retirado quedó a disposición de la fiscalía, aunque en principio se evaluaría la figura de legítima defensa.

Vecinos del barrio relataron que la zona es frecuentada por motochorros que operan cerca de bancos y cajeros automáticos, especialmente en horarios de mediodía. “Siempre pasa lo mismo, sacás plata y te siguen”, comentó una vecina que prefirió no identificarse.

El caso quedó en manos de la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Tres de Febrero, quien ordenó las pericias balísticas y el levantamiento del cuerpo. Hasta el cierre de esta nota no se había confirmado la identidad del fallecido ni si tenía antecedentes.

Este tipo de hechos, donde la víctima se defiende y termina matando al asaltante, genera siempre un debate sobre el límite entre la legítima defensa y el exceso. En barrios del conurbano como Caseros, la inseguridad alrededor de las entidades bancarias es un reclamo recurrente de los vecinos.

El arma utilizada por el policía retirado fue secuestrada para peritaje y se le tomó declaración en sede judicial. La investigación buscará determinar si el disparo se produjo durante la amenaza o una vez que el robo ya había sido abortado. Por el momento, no se descartó ninguna hipótesis.

Según datos de la Procuración General de la Nación, los robos violentos con motos representan una de las modalidades más comunes en el Gran Buenos Aires, especialmente en partidos del oeste y norte como Tres de Febrero.