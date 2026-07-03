Video de choque complica al jefe de la Policía Federal en Rafaela

Un video que circula en redes muestra el momento en que el comisario mayor a cargo de la delegación de la Policía Federal Argentina en Rafaela protagoniza un accidente de tránsito. La Justicia investiga si hubo infracciones y si el funcionario estaba en funciones.

Un video que se viralizó en las últimas horas complica seriamente al jefe de la delegación local de la Policía Federal Argentina en Rafaela, provincia de Santa Fe. La grabación, captada por una cámara de seguridad de la zona, muestra el instante exacto del impacto entre un auto particular y el vehículo que conducía el comisario mayor a cargo de la seccional.

Según los primeros datos que maneja la Justicia, el hecho ocurrió el lunes por la tarde en una intersección céntrica de la ciudad. El funcionario policial circulaba en un auto sin identificación oficial cuando, al cruzar una esquina, colisionó con otro vehículo que tenía prioridad de paso. El impacto fue de frente-lateral y generó daños de consideración en ambos rodados, aunque no hubo heridos de gravedad.

El video, de apenas 12 segundos, es contundente: muestra claramente que el semáforo estaba en rojo para el carril por el que avanzaba el comisario. La secuencia ya está en poder de la fiscalía que investiga el caso y será clave para determinar responsabilidades. Fuentes judiciales confirmaron que se le inició una causa por lesiones culposas y eventual infracción a la ley de tránsito.

Desde la Policía Federal emitieron un comunicado breve en el que indican que “se está realizando una investigación interna para determinar las circunstancias del hecho”. No confirmaron ni desmintieron si el oficial estaba en servicio en el momento del choque ni si el vehículo era de la fuerza. En Rafaela, donde la delegación federal tiene a su cargo tareas de seguridad en el marco de operativos antinarcóticos y migratorios, el episodio generó malestar entre vecinos y también dentro de la propia fuerza.

Testigos presenciales relataron que, tras el impacto, el comisario descendió visiblemente alterado y que se produjeron algunos cruces de palabras con el otro conductor. Minutos después llegaron móviles de la Policía de la Provincia y personal de la comisaría 1ª de Rafaela, que tomó intervención en el accidente. El alcoholímetro dio negativo, según los primeros peritajes.

El caso adquiere mayor relevancia porque el comisario mayor involucrado ocupa un cargo de máxima jerarquía en la estructura federal de la ciudad. Su gestión estaba enfocada, entre otras cosas, en el control de la ruta 34, corredor habitual del narcotráfico. Ahora, el video que circula en grupos de WhatsApp y en redes sociales lo coloca en el centro de una investigación que podría derivar en sanciones administrativas e incluso en su apartamiento del cargo.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación todavía no se pronunciaron oficialmente. En Santa Fe, en tanto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los controles a los funcionarios públicos que manejan vehículos oficiales o particulares en el ejercicio de sus funciones.

La fiscalía de turno ya citó a declarar al jefe policial y al otro conductor. Se espera que en las próximas horas se incorporen las pericias mecánicas y el informe completo de la cámara de seguridad. Mientras tanto, el video sigue reproduciéndose y alimentando comentarios en la ciudad de Rafaela, donde la imagen de la fuerza federal queda, al menos por estas horas, seriamente cuestionada.