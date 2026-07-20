Vendía droga en un barrio de Rosario, intentó sobornar a los policías y quedó detenido

Un dealer de 28 años fue sorprendido mientras comercializaba estupefacientes en el barrio Las Flores de Rosario. Al ser detenido, ofreció dinero a los efectivos para evitar la prisión, lo que agravó su situación.

Un joven de 28 años que vendía droga en el barrio Las Flores de Rosario quedó detenido tras intentar sobornar a los policías que lo interceptaron en un operativo de rutina.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en las últimas horas en la zona oeste de la ciudad, uno de los puntos con mayor conflictividad por el narcomenudeo. Los efectivos de la Policía de Santa Fe realizaban patrullajes preventivos cuando observaron al sospechoso en actitud evasiva.

Al proceder a su identificación y requisa, los agentes hallaron en su poder varias dosis de cocaína fraccionadas para la venta, junto con dinero en efectivo producto de la comercialización. En ese momento, el hombre intentó corromper a los uniformados ofreciéndoles una suma de dinero para que lo dejaran en libertad y no incautaran la droga.

El intento de soborno fue inmediatamente rechazado y documentado, lo que derivó en su detención por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y cohecho. El individuo fue trasladado a la comisaría correspondiente y puesto a disposición de la Justicia Federal de Rosario.

Este tipo de operativos forman parte de una estrategia reforzada en los últimos meses en los barrios más calientes de Rosario, donde el narcomenudeo alimenta la violencia entre bandas y genera alarma social. Las autoridades locales y provinciales vienen intensificando los controles en Las Flores, un sector históricamente afectado por la venta de droga al menudeo.

Desde la Fiscalía Federal confirmaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes y que el detenido quedará alojado en una dependencia policial hasta su indagatoria. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre su identidad y posibles antecedentes.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los efectivos en las calles rosarinas, donde el intento de soborno es una práctica cada vez más frecuente entre los vendedores de bajo nivel en la cadena narco.