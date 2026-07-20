Reincidente: salió de prisión en enero y lo detuvieron por robar una carnicería en Parque Avellaneda

Un hombre que recuperó la libertad hace pocos meses fue arrestado nuevamente tras un violento robo en una carnicería del barrio porteño. El caso pone en evidencia los desafíos de la reincidencia delictiva.

Un hombre de 38 años que había recuperado la libertad en enero de este año fue detenido nuevamente por la Policía de la Ciudad tras ser señalado como autor de un robo a una carnicería en Parque Avellaneda.

El hecho ocurrió el último fin de semana en un local ubicado sobre la avenida Lacarra, donde el individuo, según la investigación, ingresó armado y amenazó al propietario y a un empleado para llevarse la recaudación del día. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, lo que facilitó su rápida identificación.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el sujeto ya acumulaba antecedentes por delitos contra la propiedad y que, apenas dos meses después de salir de prisión, volvió a delinquir. El juez a cargo de la causa ordenó su detención inmediata y allanamientos en domicilios vinculados al imputado, donde se secuestraron elementos de interés para la pesquisa.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño destacaron la velocidad del operativo, que incluyó el análisis de las imágenes y el cruce de datos con bases de reincidentes. “No podemos permitir que alguien salga de la cárcel y a las semanas esté cometiendo el mismo tipo de delito”, señaló un vocero oficial.

El caso reabre el debate sobre las políticas de reinserción y el seguimiento de liberados condicionales. Organizaciones de derechos humanos piden mayor acompañamiento pospenitenciario, mientras que desde los sectores más duros de la seguridad se reclama endurecimiento de penas para reincidentes.

La carnicería afectada volvió a abrir sus puertas este lunes, aunque sus dueños manifestaron temor y pidieron mayor presencia policial en la zona. Vecinos del barrio, históricamente tranquilo, expresaron preocupación por el aumento de este tipo de robos en los últimos meses.

La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma y en grado de tentativa de homicidio en caso de que se confirme que el imputado disparó un tiro intimidatorio. El detenido se negó a declarar y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente.

Este nuevo arresto se suma a una serie de casos similares que se vienen registrando en la Ciudad de Buenos Aires, donde personas recientemente liberadas vuelven a ser detenidas por delitos contra la propiedad en plazos cada vez más cortos.