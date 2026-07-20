Asesinan a un agente de la Bonaerense en Fuerte Apache mientras patrullaba

Un policía bonaerense fue baleado mortalmente en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en José C. Paz. El hecho ocurrió durante una recorrida de rutina y se investiga como un ataque directo.

Un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue asesinado a tiros esta madrugada mientras realizaba una patrulla de rutina en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en el partido de José C. Paz.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 3:30 de la madrugada en la intersección de las calles Artigas y Sarmiento. El oficial, identificado como Lucas Daniel Leguizamón, de 32 años, recibió al menos tres impactos de bala en el tórax y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde falleció poco después a causa de las heridas.

El policía se encontraba a bordo de un móvil junto a un compañero cuando, según testigos, un grupo de al menos dos personas abrió fuego desde un pasaje. El ataque fue selectivo: dispararon directamente contra el vehículo policial. El compañero de Leguizamón resultó ileso y ya declaró ante las autoridades.

Fuentes judiciales indicaron que se trata de un posible ajuste de cuentas o un ataque planificado contra la fuerza de seguridad. En la zona, históricamente conflictiva, se registraron varios enfrentamientos entre bandas locales y efectivos policiales en los últimos años. No se descarta que el móvil haya sido reconocido previamente.

Personal de la Policía Científica realizó las pericias en el lugar y recolectó varios vainas servidas calibre 9 milímetros. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de San Martín, que caratuló el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

Leguizamón tenía ocho años de servicio en la Bonaerense y cumplía funciones en la comisaría primera de José C. Paz. Según sus superiores, era un agente con buen legajo y sin sanciones disciplinarias. Deja una hija de 4 años.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, expresó sus condolencias a la familia y anunció que se reforzará la presencia policial en el barrio durante las próximas semanas. "No vamos a tolerar que se ataque a quienes nos protegen", señaló en un breve comunicado.

Vecinos del barrio consultados por este medio expresaron temor ante una posible escalada de violencia. "Cada vez que matan a un policía después vienen los allanamientos y las balas cruzadas", dijo una mujer que prefirió no identificarse.

La investigación busca determinar si el ataque fue perpetrado por alguna banda en particular que opera en Fuerte Apache, un barrio que desde hace décadas figura en los informes de inseguridad del conurbano norte. Por el momento no hay detenidos, aunque se analizan las cámaras de seguridad de la zona y se rastrea el teléfono del agente fallecido en busca de posibles amenazas previas.

Este es el segundo policía bonaerense asesinado en lo que va del año en el conurbano. El anterior caso ocurrió en Lanús en febrero, también en circunstancias de servicio.

La familia del agente ya fue notificada y se espera que en las próximas horas se realice el velatorio en la sede de la Policía de la Provincia. El caso vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de los efectivos que patrullan barrios de alta complejidad con recursos limitados y bajo constante amenaza.